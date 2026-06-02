光影记录时代：总统广播电视综合体走过30年历程

（哈萨克国际通讯社讯）三十年前，一个承担国家信息传播使命的新媒体机构在哈萨克斯坦诞生。三十年来，它不仅记录了国家发展的重要时刻，也见证了独立哈萨克斯坦的成长历程。从最初为总统新闻活动提供影像支持的小型团队，到如今涵盖通讯社、电视台、广播电台和国际传播平台的综合媒体生态系统，总统广播电视综合体（«ҚР ПІБ Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені» ШЖҚ РМК）已成为我国现代媒体发展的重要缩影。

从新闻服务机构到国家媒体平台

总统广播电视综合体的历史可以追溯到20世纪90年代中期。

彼时，独立不久的哈萨克斯坦正处于国家机构和媒体体系建设阶段。总统新闻办公室下设的电视和广播团队主要负责拍摄国家元首出席的官方活动，并向国家电视台提供相关素材。

1996年12月29日，哈萨克斯坦政府正式批准成立总统广播电视综合体国家机构。这一决定标志着我国首次拥有专门负责总统活动报道以及国家内外政策宣传的专业媒体机构。

除新闻报道外，该机构还承担编制新闻纪实片、专题节目、分析报道和纪录片等任务，为国家发展历程留下系统化的影像记录。

随着时间推移，其职能逐渐从单纯提供素材扩展到自主策划和制作内容，开始推出纪录片、特别报道和原创栏目，逐步成长为拥有独立内容生产能力的媒体机构。

Фото: Kazinform

用镜头记录国家发展的脚步

三十年来，总统广播电视综合体最重要的财富始终是人。

这里汇聚着能够在重大历史时刻捕捉关键画面的摄影师、能够将零散素材串联成完整故事的导演，以及能够从漫长拍摄素材中提炼时代意义的剪辑师。

在他们的共同努力下，数百部纪录片和专题节目相继问世，内容涵盖国家内政外交、地区发展、社会民生、文化传承以及国际合作等多个领域。

尤其是近年来，总统广播电视档案库不断扩充，大量珍贵影像资料被系统保存下来。如今，研究人员、历史学者以及纪录片创作者经常借助这些档案回顾国家发展的重要节点。

经过三十年的积累，这里已逐渐形成哈萨克斯坦最具影响力的纪录片创作体系之一。目前，团队每年制作约40部纪录片。

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构建覆盖多平台的媒体生态

今天的总统广播电视综合体早已不仅仅是一家媒体机构。

其旗下包括哈萨克国际通讯社（Kazinform）、Jibek Joly电视台、Silk Way国际频道、Silk Way Cinema电影频道以及Jibek Joly广播电台等媒体平台。

其中，Jibek Joly电视台在继续承担国际传播任务的同时，进一步加强了对国内受众的服务能力，逐步形成集新闻、文化和教育内容于一体的综合性家庭频道。

与此同时，哈萨克国际通讯社作为我国历史最悠久的国家通讯社，也被进一步融入整体媒体体系。通过与电视平台和数字媒体平台的深度协同，新闻传播速度和覆盖范围显著提升，实现了多平台同步传播。

这种媒体融合发展模式，使总统广播电视综合体逐渐成长为覆盖电视、广播、通讯社和数字平台的现代媒体生态系统。

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从胶片时代迈向超高清时代

如果将今天与30年前进行比较，技术变革带来的变化可谓翻天覆地。

曾经笨重的摄像机、磁带存储系统和传统剪辑设备，已经被数字化制作流程、现代演播室和移动直播系统所取代。

其中最重要的升级之一，是总统府（阿克奥尔达）现代化演播技术系统的投入使用。超高清制作技术不仅提升了画面质量，也进一步改善了国家重大活动和总统讲话的传播效果。

与此同时，媒体传播方式也发生根本变化。

过去，新闻内容主要通过电视播出；如今，一场活动往往同时出现在电视、网站、社交媒体平台和即时通讯平台之上。

总统广播电视综合体持续拓展数字传播渠道，包括通过Telegram等平台发布独家视频、历史档案和信息图表，以适应受众获取信息方式的变化。

在这种背景下，现代媒体工作者也被赋予更多角色。记者不仅需要撰写新闻稿件，还可能兼任摄影、视频制作和新媒体运营等工作，实现内容生产全流程协同。

走出“官方报道”框架

虽然报道国家元首活动始终是其核心职责，但总统广播电视综合体的内容早已超越传统意义上的官方新闻报道。

纪录片创作成为近年来最具特色的发展方向之一。

许多作品聚焦普通人的生活故事，关注社会议题、文化传承、历史记忆以及地区发展。影片中的主角既有科学家、企业家和志愿者，也有普通家庭和社会弱势群体。

这些作品不仅讲述个人命运，也折射出国家发展进程中的社会变迁。

在创作过程中，团队始终保持对细节的关注，通过档案资料、历史影像和现实采访相结合的方式，形成了具有鲜明特色的叙事风格。

许多纪录片和专题项目不仅在国内广受关注，也多次亮相国际电影节和媒体论坛。

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向世界讲述哈萨克斯坦故事

如今，总统广播电视综合体不仅服务国内受众，也承担着国家国际传播的重要使命。

旗下国际频道和多语种传播平台持续向海外介绍哈萨克斯坦以及整个中亚地区的发展情况。

这已成为我国推进“软实力”建设的重要组成部分。

通过国际传播平台，哈萨克斯坦能够向世界介绍自身的发展道路，展示对国际和地区事务的立场与观点。

与此同时，总统广播电视综合体不断扩大国际合作网络。目前，其合作伙伴已覆盖约60家国外通讯社和电视机构。

合作内容不仅包括新闻素材交换，还涉及联合制作、国际传播项目以及大型国际活动报道等多个领域。

对于许多海外媒体和国际受众而言，总统广播电视综合体已成为了解哈萨克斯坦官方信息和国家发展的重要窗口。

培养未来媒体人才

在持续生产内容的同时，总统广播电视综合体还承担着培养新一代媒体人才的重要职责。

目前，机构正与高校及行业专家合作，开发面向记者、摄影师、导演以及数字内容创作者的培训项目。

通过系统培养专业人才，总统广播电视综合体不仅记录时代，也将专业经验和职业标准传递给下一代媒体工作者。

与此同时，机构内部也在持续推进改革，优化内容生产流程，探索新的传播形式，并不断提升受众研究和数据分析能力。

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影像档案：国家记忆的保存者

在总统广播电视综合体的发展历程中，档案库具有特殊意义。

过去三十年间，这里积累了数以千计小时的视频和音频资料，以及数十万张珍贵照片。

这些档案不仅记录国家重大事件，也保存着许多日常生活场景和时代细节，共同构成独立哈萨克斯坦发展的视觉记忆。

目前，大量历史资料正在进行数字化处理，并补充完善元数据系统，为新闻机构、研究人员和纪录片创作者提供更加便利的使用条件。

对于未来的研究者而言，这些档案不仅是历史资料，更是一台能够重现时代记忆的“时光机”。

因此，总统广播电视综合体不仅是一家媒体机构，也是一座保存国家视觉历史的重要宝库。

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面向未来继续前行

成立30周年是回顾过去的重要时刻，但对于总统广播电视综合体而言，更重要的是展望未来。

未来几年，该机构将继续推进数字化转型，拓展国际合作，探索新媒体传播形式，并不断升级技术基础设施。

随着受众习惯不断变化，媒体讲述国家故事的方式也在持续更新。年轻一代更加青睐短视频、互动内容以及幕后故事，而社会对于权威、真实信息的需求依然存在。

在不断变化的媒体环境中，总统广播电视综合体始终承担着记录、解释和保存时代的重要职责。

或许多年以后，当人们再次回顾今天的历史时，那些正在被镜头记录下来的画面，也将成为未来讲述这个时代的重要见证。