数字坚戈走向实体经济 首笔出口贷款在阿拜州落地

此次金融业务由多家机构协同完成。其中，哈萨克斯坦发展银行提供资金支持，中央信贷银行负责操作平台，哈萨克斯坦出口信贷署提供保险保障。此外，哈萨克斯坦国家银行和国家支付集团股份公司也全程参与，确保数字坚戈顺利流转。

据悉，在试点机制下，哈萨克斯坦发展银行向 Qazaq-Astyq 集团有限责任公司提供了出口前贸易融资支持。借助这笔贷款，该公司位于阿拜州的油脂精炼厂得以扩大生产能力，面向出口生产初榨葵花籽油、菜籽油、葵花籽饼粕、菜籽饼粕以及磷脂浓缩物。该项目属于出口支持融资计划的一部分，其中部分贷款资金以数字坚戈形式发放，专门用于采购植物油生产所需的原材料，并用于出口销售。

哈萨克斯坦发展银行行长马拉特·耶勒巴耶夫表示，以数字坚戈方式发放贷款在操作层面展现出较高效率。

—数字坚戈的核心优势之一在于其可标记性，这为加强对信贷资金用途的精准监管提供了全新工具，-他指出。

哈萨克斯坦发展银行表示，未来将以此次试点为基础，逐步推动数字坚戈在出口融资及其他金融服务领域的更广泛应用。

去年7月，国家银行行长提穆尔·苏莱曼诺夫阐释通过数字坚戈为大型项目提供资金如何有效遏制腐败。

【编译：阿遥】