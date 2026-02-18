哈萨克斯坦交通事故为何持续增加 多重因素叠加引发安全隐忧

据总检察院法律统计和特别登记委员会数据，2025年哈萨克斯坦共登记交通事故超过3.6万起，而2024年为3.16万起。虽然机动车数量在过去十年增长了1.8倍，但长期统计表明，车辆增加并非事故增长的唯一决定因素。事实上，自2021年起交通事故数量再次上升，2024年事故数量更是在一年内从1.59万起大幅增加至3.16万起，增长趋势明显。

从地区分布看，事故情况呈现明显差异。阿拉木图仍是事故最多的城市，共发生7600起，比2015年增加37.2%。首都阿斯塔纳情况同样严峻，过去十年事故数量增长了三倍。专家认为，这与人口快速增长、车辆密度增加以及城市扩张密切相关。此外，曼格斯套州、克孜勒奥尔达州和阿特劳州的事故增长幅度也分别达到4.1倍、3.8倍和4.6倍。

Фото: куәгерлерден

统计显示，大多数交通事故发生在城市内部，虽然事故频率较高，但死亡率相对较低。而在城际公路上，事故发生频率较低，但后果更加严重，尤其是在国家级和国际运输干线。这些道路车流量大，重型货运车辆多，驾驶员长时间行驶后更容易超速和疲劳驾驶。

专家同时指出，车辆技术状况不达标也是事故死亡率较高的重要原因之一。部分事故车辆在修复过程中未能恢复原有安全性能，例如安全气囊和车身结构未完全修复，导致再次发生事故时防护能力明显下降。

Фото: БҚО ПД

除车辆因素外，道路基础设施问题同样是事故的重要诱因。分析显示，路面湿滑是导致事故最多的道路因素，共引发972起事故，其次是路面坑洞，造成688起事故。此外，道路照明不足、人行道缺失以及交通标志和标线不完善，也显著增加了事故风险。仅去年一年，由这些基础设施问题导致的事故中，就有8100人受伤。

执法监管不足也是重要因素之一。专家指出，目前自动交通违法监控系统仍不完善，罚款标准相对较低，难以形成有效震慑。这在一定程度上助长了超速行驶、不系安全带以及驾驶时使用手机等违法行为。

Фото: ҚазАвтоЖол

马吉利斯（议会下院）多名议员也对道路安全问题表示关注。他们指出，道路设计滞后、部分高速公路过于狭窄、交通负荷过大，是事故增加的重要原因。此外，根据世界经济论坛数据，2024年哈萨克斯坦道路质量在全球119个国家中排名第90位，道路标线缺失也容易导致车辆误入对向车道，造成严重事故。

为改善交通安全状况，交通部已采取多项措施，包括对事故多发路段进行改造，拓宽道路，安装防护栏，加强照明，完善交通标志和标线，同时扩大自动监控设备覆盖范围。此外，有关部门还在研究加强车辆技术监管，并考虑限制部分技术安全风险较高车辆用于客运服务。

Фото: pexels.com

专家指出，道路交通事故问题是基础设施建设、车辆管理、执法监管以及驾驶文化等多方面问题的集中体现。只有通过全面提升道路质量、加强技术监管、完善执法体系以及提高公众交通安全意识，才能有效减少交通事故，提升道路安全水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】