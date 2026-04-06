哈驻阿斯特拉罕总领事访问克拉斯诺达尔 哈俄跨区域合作再推进

访问期间，哈森诺夫总领事同克拉斯诺达尔边疆区行政长官韦尼阿明·孔德拉季耶夫举行会谈。双方围绕哈俄跨地区合作的重点方向深入交换意见，重点聚焦扩大经贸往来、加强人文交流以及推动高校间伙伴关系发展等议题。

会谈中，双方重申将进一步加强农工综合体领域协作，拓展双边贸易品类，激发企业间互动活力的共同意愿。哈森诺夫还向俄方介绍了哈萨克斯坦的投资环境，重点推介经济特区配套基础设施以及现行投资优惠政策。

在访问行程中，哈森诺夫实地考察了“南方纺织”和Si Mosaic玻璃马赛克生产企业，并就上述企业与哈方潜在合作伙伴开展协作的前景交换了看法。

此外，哈森诺夫还会见了库班国立大学校长米哈伊尔·阿斯塔波夫。双方就深化学术与人文合作进行了讨论，议题涵盖校际学术交流及联合教育项目的推进等内容。

哈森诺夫还同在库班国立大学就读的哈萨克斯坦留学生举行座谈。他在座谈中鼓励学生扎实掌握专业知识、提升职业技能。同时，还就总领馆职能、领事登记的重要性以及遵守俄罗斯联邦法律法规等问题进行了说明，并就留学生普遍关心的相关问题作出解答。

【编译：阿遥】