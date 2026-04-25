总统：清洁是文明社会的镜子

国家元首在讲话中表示，该全国性环保活动于2年前正式开始。

- 我们的人民历来都非常重视“清洁”的概念。我们的人民对“清洁”一词有着广泛的理解。例如，在谈到一位正直、诚实的人时，他们会形容他“干净，拥有纯洁的心灵”。我们的祖先始终与自然和谐共处，并将保护环境视为神圣的职责。他们教导年轻一代不要破坏自然，说：“否则会有麻烦。”他们教导他们要用慈悲之心看待地球母亲，说：“如果你看到泉水，请睁开你的眼睛。”如今，“清洁”的概念正逐渐成为我们民族精神中固有的高尚品质，成为一项具有重大社会意义的价值观。“清洁哈萨克斯坦”的理念正是这一点的鲜明体现。清洁是文明社会的镜子，是任何追求发展的国家不可动摇的原则。任何出于善意和良好意愿而开展的事业都将得到祝福。“清洁哈萨克斯坦”正是这样一项独特的倡议。这项工程已发展成为一场全国性的运动，这要归功于数百万爱国公民的辛勤付出。-总统说。