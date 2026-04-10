哈萨克传统乐器“杰特艮琴”入藏比利时乐器博物馆

此次捐赠由哈萨克斯坦驻比利时大使馆与创意产业发展基金共同完成。仪式现场，哈萨克音乐家还演奏了杰特艮琴经典曲目，展示这一民族乐器的独特音色与文化内涵。

此前，哈萨克斯坦的冬不拉（dombra）和萨兹瑟尔奈（sazsyrnay）也已被纳入该博物馆的永久馆藏。目前，这些乐器已实现数字化展示，观众可通过博物馆在线目录及语音导览系统聆听其音色，并了解其文化背景。

哈萨克斯坦驻比利时大使罗曼·瓦西连科表示，在既是比利时首都、也是欧盟总部所在地的布鲁塞尔，文化外交具有重要意义。他指出，包括“Shanyraq Fest Brussels”文化节及此次乐器捐赠在内的一系列举措，有助于搭建国家间交流桥梁，深化外界对哈萨克文化与传统的认知。

比利时乐器博物馆隶属于比利时皇家艺术与历史博物馆体系，始建于1877年，是全球重要的音乐博物馆之一，馆藏乐器约8000件，其新艺术风格建筑亦为布鲁塞尔地标之一。

此外，旅居比利时的哈萨克斯坦人还在历史名城布鲁日庆祝纳乌鲁斯节，使这一热门旅游城市呈现出浓厚的中亚文化氛围。

【编译：达娜】