事故率下降30%：Yandex Qazaqstan投资8亿坚戈提升电动滑板车安全水平

在第二届“城市交通出行发展论坛”上，Yandex Go共享出行服务负责人铁木尔兰·托格祖巴耶夫表示，通过实施一系列技术和管理措施，2026年上半年滑板车相关事故数量较去年同期下降30%。

上述投资主要用于完善用户年龄验证技术、速度控制系统、电子围栏（地理围栏）系统，以及骑行保险、交通规则培训和违规行为监管等领域。

目前，共享电动滑板车已成为哈萨克斯坦城市交通体系的重要组成部分。超过90%的骑行用于通勤、上学等日常出行场景。用户通常利用滑板车完成社区之间的短距离出行，或前往公共交通换乘点。该服务每月活跃用户数量已达18万人。

Фото: Yandex Qazaqstan

年龄限制

Yandex Go规定，年满18周岁方可租赁和使用共享电动滑板车。

平台通过算法分析骑行行为识别异常情况，并在必要时要求用户通过照片核验再次进行身份验证。若未能通过验证，或平台收到附有照片证据的投诉并确认儿童使用滑板车，相关账号将被限制使用服务。平台通过算法分析骑行行为，识别可疑或异常使用情况。

此外，所有用户在首次使用前均须完成有关滑板车使用规范及道路交通安全知识的强制培训课程。

Фото: Yandex Qazaqstan

速度与骑行管理

通过电子围栏技术，系统可在公园、广场、学校和大学周边等重点区域自动限制滑板车速度，甚至禁止通行。

目前，哈萨克斯坦境内已设立：

227个限速区域；

109个禁行区域；

42个限制停车区域。

这些区域均由平台与地方政府共同划定。

Фото: Yandex Qazaqstan

滑板车身份识别

每辆Yandex Go滑板车均配有唯一编号，可用于在必要时追踪具体骑行用户。

目前，公司正为车队更换尺寸更大的编号标识，以符合将于2026年7月1日生效的新法规要求。

保险与风险预警

Yandex Go为所有骑行订单提供最高400万坚戈保额的基础保险。

同时，用户还可购买扩展保险，以覆盖更多潜在风险。

平台还会根据道路状况变化、交通限制以及天气恶化等情况向用户发送预警信息，帮助其提前调整出行路线或选择其他交通方式。

参与城市交通建设

Yandex Go还与政府部门及行业伙伴共同参与城市交通出行体系建设，推动形成个人微出行工具使用的统一标准，并促进其融入城市公共交通网络。

2025年，在阿拉木图市城市交通管理局、警察局以及包括Yandex Go在内的共享滑板车运营商支持下，“统一微出行运营机构”正式投入运行，旨在建立全市统一的个人微出行工具管理和使用标准。