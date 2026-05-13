全国交通事故死亡率下降7.8%

巴特佩诺夫院士国家创伤与骨科科学中心主任奥尔扎斯·别卡雷索夫在汇报2025年工作成果及2026年第一季度情况时表示，2025年哈萨克斯坦因意外事故、中毒和各类创伤导致的死亡率同比下降8.5%。

其中，道路交通事故死亡率下降7.8%。

不过，全国交通事故总数仍在上升。数据显示，2025年哈萨克斯坦共记录超过3.6万起道路交通事故。

哈卫生部指出，目前重点工作方向之一是加强创伤预防。政府正联合多个部门实施《2026—2030年降低道路交通事故后果跨部门行动计划》。

作为该计划的一部分，相关部门正在制定全国交通事故高发危险路段数字地图。

与此同时，哈萨克斯坦也在持续强化区域创伤医疗体系。

目前，阿斯塔纳、阿拉木图和巴尔喀什等城市正在推进区域创伤医疗中心试点项目，地方创伤科室和急救创伤中心也在不断扩建。

报道称，巴特佩诺夫院士国家创伤与骨科科学中心已成为中亚地区规模最大的高科技骨科中心之一。

2025年，该中心完成超过1.07万例手术，其中包括机器人辅助关节置换、神经导航手术，以及采用3D植入体和细胞技术实施的复杂手术。

该中心同时积极发展医疗旅游。院方表示，与国外医疗机构相比，哈萨克斯坦骨科手术费用低数倍，但医疗质量符合国际标准。

2025年，该中心还举办了国际医疗旅游论坛，共有来自13个国家的代表参加。

此外，哈萨克斯坦医生还首次在乌兹别克斯坦使用MAKO系统完成机器人辅助手术。

目前，位于阿斯塔纳的该中心新现代化医疗楼建设工作仍在继续。

【编译：达娜】