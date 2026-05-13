世卫组织总干事：汉坦病毒处置行动取得进展 需继续保持监测与国际合作

西班牙与多国合作完成乘客撤离

谭德塞感谢西班牙首相桑切斯及其政府在过去一周所展现的领导力与合作精神，并表示西班牙在世卫组织、荷兰及其他合作方支持下完成了协调与执行行动。

他说，世卫组织在首次获悉“洪迪乌斯号”出现汉坦病毒聚集性病例仅10天后，即与多方协调推进应对工作，并依据《国际卫生条例》开展风险管理。

谭德塞表示，相关乘客已全部安全下船并离开特内里费岛，“洪迪乌斯号”正驶往荷兰。

风险评估与病例监测仍在持续

谭德塞指出，目前共报告11例病例，包括3例死亡，其中9例确诊为安第斯型病毒感染，其余为疑似病例，所有病例均来自该船乘客或船员。

他说，自世卫组织5月2日首次获悉该事件以来，未再报告新增死亡病例，相关病例均已隔离并在严格医疗监督下管理。

他表示，世卫组织评估认为当前对全球公共卫生风险较低，但情况仍可能变化，鉴于病毒潜伏期较长，未来数周仍可能出现新增病例。

隔离安排与健康监测将持续42天

谭德塞表示，世卫组织建议，自最后一次接触（5月10日）起，对所有相关人员进行为期42天的积极健康监测，直至6月21日。

他指出，监测应在指定隔离设施或居家环境中进行，任何出现症状者应立即隔离并接受治疗。

世卫组织同时要求各国根据《国际卫生条例》持续报告乘客及机组人员健康状况，并对相关个案进行跟进。

强调团结与人道应对原则

谭德塞表示，全球曾出现要求将乘客全程隔离在船上的呼声，但世卫组织认为这一做法“不人道且不必要”，并强调应在保障公共安全的同时尊重人权。

他说，此次行动证明可以在确保风险可控的情况下实现人道、安全的下船安排。

谭德塞感谢船长、船员、运营方及各国医疗专家的参与，并强调国际合作在应对公共卫生事件中的关键作用。

他表示：“病毒不分国界，我们最强大的免疫力就是团结。”