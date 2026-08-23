叶尔兰·卡林：首届库鲁尔泰选举是哈萨克斯坦历史性事件

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任叶尔兰·卡林（Ерлан Қарин）23日在阿斯塔纳国家学术图书馆内设立的第129号投票站参加库鲁尔泰议员选举投票。

完成投票后，卡林表示，首届库鲁尔泰选举是哈萨克斯坦历史上的一项重要政治事件。

“今天，我们正在见证并亲身参与一项具有历史意义的事件。这是哈萨克斯坦历史上针对一个全新立法机构——库鲁尔泰举行的首次选举。此次选举的重要意义在于推动制度现代化，并向全新的政治模式转型。”卡林说。

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卡林还谈到了总统改革的重要意义。他指出，其中规模最大、最为重要的变化之一，是国家政策内容本身发生的转变。

“总统的改革为社会进程注入了新的动力。新人物、新力量不断涌现，社会议程也开始发生变化。从规模和推进速度来看，这些改革不仅对我国而言，而且对整个地区来说，都是近几十年来规模最大的现代化进程之一。”他说。

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当天，哈萨克斯坦举行历史上首次库鲁尔泰议员选举，全国共设10423个投票站，其中79个设在哈萨克斯坦驻61个国家的外交机构内。

此次选举共有7个政党参选，分别为共和国党（Respublica）、巴伊塔克绿党（Baytaq）、“光明道路”民主党（Ақ жол）、公正党（Әділет）、乡村党（Ауыл）、全国社会民主党（ЖСДП）和哈萨克斯坦人民党（Қазақстан Халық партиясы）。