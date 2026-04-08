“哈萨克斯坦是一个极具吸引力的投资目的地”——专访国际金融公司地区总监

- 您刚刚履新，能否先介绍一下您的职业经历？

- 我于1999年加入国际金融公司，最早担任驻格鲁吉亚代表。那段经历对我影响很深，也让我形成了一个很重要的工作习惯——无论在哪个国家工作，我都非常重视与本地合作伙伴、企业以及政府部门保持直接沟通。

过去这些年，我在国际金融公司和世界银行体系内担任过多个管理岗位，工作重点主要集中在东欧和中亚，也曾在非洲负责多个国家的咨询业务，涉及农业、旅游、住房、科技和金融服务等领域。我的工作核心一直没有变，就是希望通过私营部门的发展来带动更广泛的经济增长。

在来到现在这个岗位之前，我曾担任乌克兰国家经理，也曾负责摩尔多瓦相关工作，重点是支持企业和金融机构发展，并推动私营部门更深入参与乌克兰未来的重建。2026年3月，我正式开始负责土耳其、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的业务。

- 您如何看待当前哈萨克斯坦的投资吸引力？

- 如果让我用一句话来概括，我会说：哈萨克斯坦是一个非常有吸引力的投资市场。

它最大的优势首先是区位。哈萨克斯坦位于欧亚大陆中部，本身就具备非常突出的地缘和物流价值。再加上自然资源丰富、政府持续推动改革，这些都让它具备了很强的投资基础。

从我们的观察来看，哈萨克斯坦这些年在金融监管和基础设施建设方面已经取得了不少进展，这些都是积极信号。当然，挑战也同样存在。比如，国家在经济中的占比仍然偏高，在自然资源、电力、电信和基础设施等关键领域，国有部门依然占据重要位置。

所以我认为，接下来一个很关键的方向，就是继续扩大私营部门参与度，包括通过私有化、首次公开募股（IPO）以及PPP等方式，把更多私人资本引入进来。除此之外，治理水平、透明度和法治环境的持续改善，对长期投资者来说也非常重要。

另一个不能忽视的问题，是经济结构。哈萨克斯坦这些年已经在努力减少对大宗商品的依赖，也在推动多元化发展，但这项工作还需要继续。同时，本土资本市场也需要进一步做深做强，这样才能减少对外部融资的依赖。

我还特别看好“中间走廊”的发展。随着跨里海国际运输走廊的重要性不断提升，哈萨克斯坦作为区域交通和物流枢纽的潜力正在被越来越多投资者重新认识。对我们来说，这也是未来非常重要的合作方向。

- 未来几年，国际金融公司在哈萨克斯坦最关注哪些方向？

- 接下来几年，我们在哈萨克斯坦的重点会非常明确：一是基础设施，二是金融包容，三是推动更多私人资本进入实体经济。

从基础设施来看，我们非常关注区域互联互通，包括“中间走廊”沿线项目、铁路、机场等关键设施。因为这不仅关系到哈萨克斯坦本国的发展，也关系到它在整个区域供应链和物流体系中的角色。

从金融领域来看，我们会继续支持中小微企业、女性创业者，以及农村地区和实体经济企业。特别是在哈萨克斯坦，中小企业对经济和就业的贡献非常大，因此如何让融资真正流向这些企业，是我们一直非常重视的问题。

此外，我们也希望通过咨询服务，帮助哈萨克斯坦在交通、能源等关键领域设计更多高质量的PPP项目，让私营部门参与得更深、更稳。

- 国际金融公司目前在哈萨克斯坦金融领域有哪些重点项目？

- 在谈项目之前，我想先说一点：哈萨克斯坦在金融包容方面，其实已经走在中亚前列。

根据Global Findex 2024的数据，哈萨克斯坦成年人银行账户拥有率已经很高，女性达到86%，男性为89%。但我一直认为，“有账户”并不等于“真正被金融体系覆盖”，真正关键的是，人们和企业能不能真正用上这些金融服务，去发展自己的生意和生活。

目前，我们主要是通过向本地金融机构提供融资，再由这些机构把资金投向中小微企业，尤其是农村和偏远地区的创业者，以及过去融资机会较少的女性经营者。过去五年，我们已经向KMF、Shinhan Finance、Arnur Credit和Asian Credit Fund等机构提供了大约9500万美元支持。

除了融资，我们也在帮助这些机构提升治理能力、完善风险管理、优化产品设计，让它们更有能力服务那些过去被金融体系覆盖不足的人群。

其中一个我觉得很有代表性的案例，是我们支持KMF从一家小额信贷机构转型为一家更具数字化能力的综合性银行。这个变化的意义不只是“机构升级”，更重要的是，它意味着更多中小企业能更容易获得融资，从而带动就业和经济增长。

展望未来，我们认为这一领域仍有很大潜力。比如，目前哈萨克斯坦使用信贷或移动金融服务的女性比例约为30%，而男性为36%。如何缩小这一差距，依然是我们未来的重要工作方向。

- 在基础设施和可持续发展领域，国际金融公司目前有哪些代表性项目？

- 最近比较有代表性的项目之一，是我们与其他贷款机构共同为哈萨克斯坦国家铁路公司——“哈萨克斯坦铁路”（KTZ）提供等值3亿美元的瑞士法郎融资，用于建设全长130公里的阿拉木图铁路绕城线。这个项目建成后，预计将使阿拉木图周边铁路拥堵减少40%以上，同时将货运时间最多缩短24小时，对提升“中间走廊”的运输效率意义非常明显。

另一个重要项目，是我们为阿拉木图机场扩建提供的2.22亿美元融资。这一项目对哈萨克斯坦来说，是基础设施领域吸引私人投资的重要里程碑。升级后的机场已经在客运和货运吞吐量、运营效率以及区域互联互通方面体现出积极效果。

此外，阿拉木图大环线公路（BAKAD）项目也非常具有代表性。这是哈萨克斯坦迄今规模最大、结构最复杂的PPP项目之一，吸引了来自西班牙、法国、意大利、匈牙利、土耳其、中国和韩国等国企业的广泛关注。我们在其中担任首席顾问，负责设计PPP交易结构、支持国际招标，并参与与中标方的谈判，直至最终签署协议。

我认为，这类项目非常能说明一个问题：只要前期准备充分、政府与私营部门合作顺畅，并遵循国际最佳实践，大型基础设施项目完全可以顺利落地，并吸引国际资本参与。

- 国际金融公司是否计划参与跨境或区域性重大项目融资？

- 这是一个我们非常看重、也非常看好的方向。哈萨克斯坦位于欧亚大宗商品运输网络的重要节点，连接东亚、中亚和欧洲三大国际铁路走廊。随着全球供应链不断重组，越来越多货主开始寻找更具韧性的替代运输路线，哈萨克斯坦的区位和基础设施价值也因此变得更加突出，而“中间走廊”正处于这一变化的核心。

在这个过程中，像国际金融公司这样的开发性金融机构，其实可以发挥非常关键的作用。因为“中间走廊”沿线很多国家都属于新兴市场，普遍面临财政空间有限、本土资本市场不够成熟、融资成本偏高等问题，所以很多大型基础设施项目很难单靠传统融资方式推进。

在这种情况下，我们以及其他开发性金融机构可以通过长期融资、政治风险保险、担保和联合融资等方式，帮助弥补融资缺口，同时吸引更多私人资本进入，降低整体投资门槛和风险。

目前，我们已经通过阿拉木图铁路绕城线项目，直接参与提升“中间走廊”的货运能力。未来，在机场现代化、城市基础设施和更广泛交通网络建设等方面，我们也看到了很大的合作空间，并正在通过PPP等模式与哈萨克斯坦政府推进相关工作。

- 国际金融公司未来是否可能为哈萨克斯坦大型可再生能源项目提供融资？

- 能源是我们在哈萨克斯坦重点关注的领域之一，尤其是在该国推进更清洁、更可持续能源结构转型的背景下，私营部门将发挥非常重要的作用。哈萨克斯坦已经为实现国家自主贡献（NDC）目标设定了较高目标，而能源基础设施投资不仅有助于实现转型，也能够通过项目建设和运营创造就业，并带动相关产业发展。

在全球范围内，我们重点支持太阳能和风能项目的发展，既包括向项目开发商提供直接融资，也包括协助建立更有利于私人资本进入的政策和监管环境。

如果哈萨克斯坦希望吸引足够规模的资本进入这一领域，就需要建立更加透明、可预期的可再生能源采购机制，包括竞争性拍卖以及更具融资可行性的购电协议（PPA）。这也是我们当前持续与哈政府沟通的重要议题之一。

更广泛来看，世界银行集团目前正通过投资、咨询服务和政策对话等多种方式支持哈萨克斯坦能源部门发展，帮助其逐步推进电网现代化、提高能源效率，并减少对高碳能源的依赖。能源转型不会一蹴而就，必须在确保能源安全和可负担性的前提下稳步推进，但整体方向已经非常明确，我们也愿意继续在这一进程中提供支持。

【编译：达娜】