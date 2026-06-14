阿斯塔纳是否属于宜居大都市？全球标准给出怎样的答案

（哈萨克国际通讯社讯）自1998年6月10日哈萨克斯坦向世界正式展示新首都阿斯塔纳以来，这座城市已走过28年发展历程。从草原上的新兴首都到中亚重要城市，阿斯塔纳是否已经成为一座宜居的大都市？哈通社通过对比全球多座首都的关键指标，对这一问题进行了分析。

人口持续增长 城市吸引力不断增强

截至2026年初，阿斯塔纳人口已达到165万人。近年来，这座城市不仅是哈萨克斯坦的行政中心，也逐渐发展成为现代化大都市。

教育方面，阿斯塔纳现有205所学校，其中74所为私立学校，平均每名教师对应17名学生，这一指标已接近许多国际大都市水平。

医疗方面，全市共有51家公立和私立医疗机构为居民提供服务。

生态环境方面，阿斯塔纳拥有面积超过1.59万公顷的“绿色腰带”森林公园，种植树木约1460万株，人均绿地面积达到96.5平方米，明显高于世界许多首都城市。

Фото: Kazinform

基础设施不断完善

近年来，阿斯塔纳交通网络持续扩展。

全市自行车道总长度已达到152.75公里。轻轨交通（LRT）也已投入运营，日均运力可达4.5万人次。

在文化领域，阿斯塔纳正逐步成为中亚地区重要文化中心。全市拥有10家剧院、27家图书馆、6家博物馆和11家电影院，其中包括著名的阿斯塔纳歌剧院、阿斯塔纳芭蕾舞剧院以及哈萨克斯坦国家博物馆。

体育设施同样完善，拥有包括阿斯塔纳竞技场、巴尔斯竞技场、“阿劳”冰宫、“萨雷阿尔卡”自行车馆和Qazaqstan田径综合体在内的33座大型体育场馆。

旅游业方面，全市共有317家酒店，提供约1.9万个床位。2025年前9个月，阿斯塔纳接待游客119万人次，同比增长9%。

快速发展也带来挑战

与世界其他大都市一样，阿斯塔纳同样面临人口快速增长带来的压力。教育资源、道路交通、公共交通系统以及住房市场均面临新的需求。

因此，评价城市宜居水平，不仅需要与哈萨克斯坦国内城市比较，也需要放在国际背景下，与其他国家首都进行横向对比。

为什么选择这9座城市？

此次研究选取了全球9座具有代表性的首都城市作为参照对象，包括：

塔什干（乌兹别克斯坦）

巴库（阿塞拜疆）

莫斯科（俄罗斯）

北京（中国）

首尔（韩国）

赫尔辛基（芬兰）

渥太华（加拿大）

阿布扎比（阿联酋）

维也纳（奥地利）

这些城市在地理位置、经济结构、气候条件、城市发展模式及与哈萨克斯坦的可比性等方面各具代表性。

其中，塔什干代表快速发展的中亚首都；巴库和阿布扎比代表依托能源资源发展的现代化城市；莫斯科是后苏联地区最大的都市之一；北京和首尔则代表全球领先的智慧城市与数字化治理模式；赫尔辛基和渥太华在生活质量、公共服务和安全水平方面长期位居世界前列；维也纳则被广泛视为全球最宜居城市之一，因此被视作本次比较中的“标杆城市”。

采用国际标准进行综合比较

研究所使用的数据来源包括：

欧盟统计局（Eurostat）数据库；

IMD智慧城市指数等国际排名；

Numbeo等开放数据平台；

各国国家统计机构；

城市政府公开数据；

学术研究及专家报告。

为保证结果客观，研究团队尽可能采用统一方法对数据进行重新计算，尤其是在文化设施、体育设施、绿地面积和住房保障等方面，均按照人均指标进行比较，以减少城市规模差异带来的影响。

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宜居城市不只取决于气候

阿斯塔纳冬季严寒常被外界视为城市发展的不利因素。但研究指出，芬兰首都赫尔辛基等高纬度城市同样拥有漫长寒冬，却长期位居全球宜居城市排行榜前列。

这表明，决定城市宜居程度的关键因素并非气候本身，而是公共服务质量、基础设施建设水平、生态环境、文化资源以及城市治理能力。

从人口增长速度、绿化水平、教育医疗资源、文化体育设施和交通建设等多个维度来看，阿斯塔纳正逐步向现代化国际大都市迈进，并在部分指标上已达到或接近国际先进城市水平。

值得一提的是，2026年6月10日恰逢哈萨克斯坦向世界正式展示新首都阿斯塔纳28周年纪念日。28年来，这座草原之城已成长为中亚地区最具活力和发展潜力的现代化首都之一。