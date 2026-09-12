信任时代与金融新架构：中亚金融科技峰会在阿拉木图举行

（哈萨克国际通讯社讯）Central Asia Fintech Summit（CAFS）2026日前在阿拉木图“Целинный”现代文化中心举行。作为中亚地区金融科技领域的重要行业活动，本届峰会吸引银行、金融科技企业、政府机构负责人及国际专家等4000余人参加，主题为“信任时代：未来十年的金融市场将走向何方？”

新架构与市场扩容

哈萨克斯坦国家银行行长提穆尔·苏莱曼诺夫在峰会上表示，数字技术正在从根本上改变金融市场结构，新的市场参与者、投资工具和结算方式不断涌现，监管机构的角色也随之发生变化。

“这要求我们采取前瞻性行动，为创新和竞争创造条件，同时确保金融体系的可靠性以及市场对其的信任。”他说。

Фото: Central Asia Fintech Summit 2026

峰会期间，哈萨克斯坦支付市场新架构正式亮相。自2026年10月起，金融市场将出现新的监管主体——第一类支付机构。这类机构将在国家银行许可下运营，在提供支付服务的同时，可开展部分银行业务。

与会者在公开全体会议上指出，有针对性地扩大市场参与主体、确保各方平等使用基础设施，旨在促进市场良性竞争。新参与者的加入有望加快金融业发展，引入新的专业能力，并为银行与科技企业开展互利合作创造更多机会。

新参与者还将在支付市场与数字资产市场之间发挥受监管的连接渠道作用。与此同时，其资本实力、数字基础设施和信息安全将面临更严格要求。

Фото: Central Asia Fintech Summit баспасөз қызметі

国家数字金融基础设施加速落地

新市场主体的引入，是哈萨克斯坦金融基础设施大规模转型的延续。峰会指出，目前该国国家数字金融基础设施的主要组成部分，包括银行间支付、数字坚戈、生物识别以及金融反欺诈工具均已投入运行。

今年的重要成果之一是银行间移动支付系统上线。自7月19日以来，通过手机号码转账和统一二维码完成的交易已超过2000万笔，总金额约4000亿坚戈。

数字坚戈建设也在持续推进，预计2026年至2027年相关交易规模将达到2万亿坚戈。目前，国家银行已投入实际运行的系统中已有10余项基于人工智能的解决方案。

数字资产市场同样保持较快发展。目前，监管沙盒内共有34个项目正在实施，国家加密资产储备已获得7亿美元资金配置。

Фото: пресс-служба Central Asia Fintech Summit

安全成为行业标准

峰会期间举行了National Antifraud Awards 2026颁奖活动，展示金融行业在用户保护领域取得的实际成果。

目前，哈萨克斯坦国家反欺诈中心已有270余家机构参与。数据显示，截至2026年9月1日，该中心已及时阻止总额达1270亿坚戈的欺诈交易。

活动主办方认为，这一成果表明，反欺诈体系正在逐步发展成为覆盖全国的金融安全机制。

Фото: Central Asia Fintech Summit баспасөз қызметі

支持创新与拓展合作

峰会还公布了面向哈萨克斯坦金融科技初创企业的Fintech Stars Battle竞赛结果。来自银行、风险投资基金和IT企业的评委，对区块链、人工智能、支付系统、数字身份识别和开放银行等领域的创新方案进行了评审。

Фото: пресс-служба Central Asia Fintech Summit

SHART RATE获得Fintech Stars Battle 2026最高奖，并获得White Hill Capital以SAFE协议形式提供的最高10万美元投资。该项目是一款面向安全在线交易的数字平台，可帮助个人和企业在数分钟内签订具有法律效力的合同，并在合同条款遭到违反时快速获得法院裁决。

Фото: пресс-служба Central Asia Fintech Summit 2026

Фото: пресс-служба Central Asia Fintech Summit

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其他入围项目也获得合作伙伴提供的支持。由艾格林·别伊谢姆比娜担任首席执行官的BEHYPE项目，主要开发网红营销平台及面向博主的金融科技卡，获得参加Tumar Innovation Hub在迪拜举办的加速计划的机会。

由穆斯利姆·阿卜杜拉耶夫担任首席执行官的BYTRADER项目推出集成人工智能工具和风险管理功能的交易终端，并获得Yandex Cloud提供的600万坚戈资助。

Kazakhstan Fintech Network总经理迪亚斯·萨韦特卡诺夫表示，举办该项竞赛的主要目标，是让创业团队能够直接获得市场主要参与者提供的资本和专业支持。

“路演结果表明，我们地区拥有实力较强的团队和开发人员，有能力打造符合市场需求且安全可靠的金融科技产品。”他说。

峰会期间还达成多项国际合作协议。哈萨克斯坦方面分别与Tether和VEON签署谅解备忘录，计划围绕该国科技和金融市场研究推进新的合作项目。

哈乌将推动国家二维码跨境互联

作为发展跨境服务、加强中亚金融一体化的重要举措，哈萨克斯坦国家银行旗下国家支付公司与乌兹别克斯坦国家支付系统HUMO签署谅解与合作备忘录。

根据协议，双方将为两国国家二维码相互受理奠定基础。未来，乌兹别克斯坦公民可在哈萨克斯坦通过哈方国家二维码支付商品和服务费用，哈萨克斯坦公民则可在乌兹别克斯坦使用统一国家UzQR系统完成支付。

此外，双方计划进一步开发两国用户之间的跨境转账系统，使用户能够继续通过日常使用的银行手机应用完成转账。

哈萨克斯坦国家支付公司董事会主席扎纳尔·萨马耶娃表示，双方合作的主要目标，是创造相应的技术条件，使支付服务更加便捷、安全，并实现两国国家级支付基础设施之间的互操作。

HUMO董事会主席亚历山大·索特尼科夫表示，该项目是推动中亚地区跨境支付解决方案发展的重要一步。

Central Asia Fintech Summit是中亚地区金融与科技领域的重要行业活动，汇集银行业高管、政府部门代表和金融科技企业，共同探讨数字经济及金融市场未来发展趋势。