哈萨克斯坦名誉领事馆在德国梅克伦堡州正式开馆

出席此次活动的有：梅克伦堡-前波莫瑞州经济、基础设施、旅游和劳工事务国务秘书约亨·舒尔特、内政和建设部国务秘书伊娜-玛丽亚·乌尔布里希、西波莫瑞和东梅克伦堡议会国务秘书海科·米拉斯、罗斯托克市市长伊娃-玛丽亚·克罗格，以及当地政界、商界、公共团体和媒体代表。

哈萨克斯坦驻德意志联邦共和国特命全权大使努尔兰·沃恩詹诺夫指出，两国战略伙伴关系水平很高，并强调了区域间互动和经贸联系日益增长的作用。

Фото: ҚР СІМ

哈萨克斯坦大使表示相信，名誉领事馆的设立将成为促进经济、投资、人道主义和区域间联系的有效工具，并有助于扩大哈萨克斯坦企业在该地区的业务。

国务秘书舒尔特指出，在罗斯托克设立名誉领事馆是进一步加强德哈关系的重要一步。他认为，此举体现了两国伙伴关系的可持续发展，有助于深化区域间合作，拓展经贸联系。

活动期间，哈萨克斯坦驻罗斯托克名誉领事约翰·基林格获颁领事徽章。约翰·基林格是布斯集团有限公司的管理合伙人，自2013年起担任哈萨克斯坦共和国驻汉堡联邦州名誉领事。他为加强哈萨克斯坦与德国在区域层面的人文、经济和文化联系做出了重要贡献。

Фото: ҚР СІМ

与会嘉宾表示，他们相信名誉领事馆将成为商界、科学界和文化界代表进行对话的重要平台，并有助于增进哈萨克斯坦和德国人民之间的相互了解。

仪式结束后，与会者进行了非正式交流，探讨了未来合作的前景，并确定了在区域层面发展伙伴关系的具体步骤。

Фото: ҚР СІМ

【编译：小穆】