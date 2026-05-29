“十六位姑娘”舞蹈团在土耳其国际艺术节摘得最高奖

拥有25年发展历程的“十六位姑娘”舞蹈团，曾多次在国内外重要赛事中获奖，是阿克莫拉州最具代表性的艺术团体之一。此次由“Sunu Event Company”主办的国际艺术节，旨在汇聚世界各国优秀艺术文化，进一步加强文化交流，推动民间艺术发展并深化各国人民之间的友谊，现已成为具有广泛影响力的重要国际文化平台。

Фото: Ақмола облысының әкімдігі

比赛期间，舞蹈团为观众呈现了多部富有民族特色的舞蹈作品。在厄兹代雷举行的首场演出中，演员们表演了由编舞家玛迪娜·铁穆尔博拉特克孜创作的《少女人生》，细腻展现了哈萨克少女的情感世界与柔美气质，赢得现场外国观众的热烈反响。

此外，舞蹈团还带来了《少女的快乐》《阿依詹》《天鹅》《喜悦》及《舞动》等多支作品，充分展现了哈萨克民族舞蹈艺术的独特魅力与深厚文化底蕴。每一段舞蹈都生动诠释了民族精神、艺术气质以及哈萨克文化的独特韵味。

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经过激烈角逐，“十六位姑娘”舞蹈团最终摘得本届大赛最高奖。同时，组委会还向该团颁发了“最佳表演奖”和“最佳服饰奖”两项荣誉。

艺术节组委会对舞蹈团的舞台表现给予高度评价，并对其展现出的专业水准表示赞赏。组委会还特别邀请该团继续参加未来举办的多项国际艺术节与赛事，并祝愿其在艺术道路上不断取得新的成绩。

Фото: Ақмола облысының әкімдігі

“十六位姑娘”舞蹈团此次在国际舞台上的出色表现，进一步提升了哈萨克斯坦民族艺术的国际影响力，也为推广哈萨克民族文化发挥了积极作用。