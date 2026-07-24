哈萨克斯坦名誉领事馆在马拉喀什正式开馆

马拉喀什市地方政府代表、摩洛哥议会议员、国际组织、政府机构和国家企业的代表，以及哈萨克斯坦和摩洛哥工商会代表和女企业家协会代表出席了活动。

哈萨克斯坦大使指出，名誉领事在加强两国关系方面发挥着重要作用。他表示，熟悉当地情况的名誉领事有助于发展经贸关系，为游客提供支持，并能及时解决各种问题。

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萨吾列库勒·萨依劳克兹表示，选择马拉喀什并非偶然。这座城市是摩洛哥最大的旅游和商业中心之一。他还指出，自去年以来实施的免签政策对两国公民互访的增加产生了积极影响。

新任哈萨克斯坦驻马拉喀什名誉领事优素福·埃萨西（Youssef Esasi）对各方给予的信任表示感谢，并宣布他将致力于发展哈萨克斯坦与摩洛哥之间的贸易、投资和商业关系。

值得一提的是，哈萨克斯坦驻马拉喀什名誉领事馆是继卡萨布兰卡之后，哈萨克斯坦在摩洛哥的第二个领事机构。

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此前，哈萨克斯坦-摩洛哥商业理事会首次会议在卡萨布兰卡举行。随后，双方在拉巴特举办了一系列关于农业、工业、贸易和投资领域合作的会议。