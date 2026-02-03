世卫组织总干事阐述在资金困境中的发展新路径

谭德塞同时指出，尽管挑战艰巨，世卫组织仍取得了值得肯定的系列成就。他依据《第十四个工作总规划》确立的三大战略支柱——促进健康、提供健康服务、保障健康，系统阐述了关键工作进展。

促进健康：预防疾病与健康筹资转型

在介绍通过解决根源问题促进健康、预防疾病的工作时，谭德塞表示，为应对资金削减，世卫组织正支持多国维持基本卫生服务，并协助其基于国内资源实现从依赖援助到自力更生的转型。

他指出，筹集国内资源的一项重要工具是健康税收。为此，世卫组织去年发起“2035年三类商品提价倡议”，呼吁所有国家到2035年将烟草、酒精和含糖饮料的实际价格提升至少50%。

在烟草控制方面，谭德塞提到，《世界卫生组织烟草控制框架公约》于去年庆祝其生效二十周年。自该公约生效以来，全球烟草使用量已减少三分之一，且在140个国家持续呈下降趋势。

加强卫生系统以实现全民健康覆盖

谭德塞援引最新的《全民健康覆盖全球监测报告》指出，当前全球仍有46亿人无法获得基本卫生服务，21亿人因医疗费用而承受沉重的经济负担。

他表示，卫生人力资源短缺是阻碍服务可及性的关键因素之一。据预测，到2030年全球将面临1100万卫生工作者缺口，其中护士短缺规模超过半数。

为应对这一挑战，世卫组织去年重点支持了11个卫生人力最短缺的国家完善国家卫生人力战略，推动这些国家承诺新增近10万个卫生工作者岗位。

在卫生数据系统建设方面，谭德塞介绍，世卫组织持续支持各国应用数字技术与人工智能强化卫生信息系统。全球数字健康证书网络已覆盖82个国家，使20亿人能够通过国家数字健康钱包查阅个人健康记录。

关于基本药物可及性，他说明世卫组织去年通过多项举措扩大药物的可及性：共完成44种药物、9种疫苗、10项体外诊断试剂、21种医疗器械及8种病媒控制产品的预认证工作，并对生产基地开展185次检查；更新后的《基本药物清单》新增了癌症治疗药物及用于肥胖症糖尿病患者的GLP-1受体激动剂类药物；此外，通过对5000种儿科药物配方的评估，优先筛选出配方优化且适龄的儿童专用剂型。

疾病专项防治成果

谭德塞指出，在持续推进卫生系统基础建设的同时，世卫组织在疾病专项规划领域也取得进展。

在降低孕产妇死亡率方面，该组织发布了最新评估数据，助力超过55个高负担国家重新聚焦于已验证有效的干预措施。

世卫组织与合作伙伴联合发布的首份《产后出血综合诊疗指南》，为这一主要致死原因确立了统一的全球临床标准，其持续应用已有效挽救大量生命。此外，世卫组织还推出了首部全球不孕症诊疗指南，并更新了针对妇女暴力行为的全球评估数据。

谭德塞表示，在免疫接种领域，尽管面临资金削减，世卫组织仍保障了全球麻疹和风疹实验室网络的运行，使这个拥有740多个实验室的网络能够处理逾70万份检测样本，助力全球麻疹疫情的监测与应对。

在结核病防治方面，世卫组织协助各国扩大快速诊断技术的应用，并推广更短疗程、更有效的治疗方案。

谭德塞进一步通报了疫苗推广与疾病防控方面取得的进展。他表示，世卫组织支持7个国家新引进疟疾疫苗，使覆盖国总数增至24个；同时协助15个国家引入人乳头瘤病毒疫苗以预防宫颈癌。

他指出，脊髓灰质炎根除工作持续推进——2025年仅从巴基斯坦和阿富汗的24个地区报告41例野生脊灰病毒病例，较2024年49个地区的99例显著下降。

世卫组织还完成了艾滋病预防新药来那卡帕韦的预认证并发布使用指南，支持首批14个国家加速推广这一可能改变疫情轨迹的创新工具。在结核病防治方面，世卫组织正协助各国扩大快速诊断技术应用，并推广更短疗程的治疗方案。

关于非传染性疾病防治，谭德塞表示，联合国大会已通过迄今最具雄心的政治宣言，为烟草控制、高血压和心理健康设定了具体目标。

世卫组织发布了GLP-1类药物治疗成人肥胖症的新指南；其宫颈癌、乳腺癌和儿童癌症防治倡议现已覆盖100多个国家，惠及超百万人。

通过与圣裘德儿童研究医院的合作，该组织交付了150万份癌症药物，为5个国家的2400名儿童提供治疗支持，并协助另外14个国家加强儿童青少年心理健康服务。

应对突发卫生事件

谭德塞在阐述世卫组织支持会员国预防、防范与应对突发卫生事件的工作时指出，上周五正值他宣布新冠疫情构成国际关注的突发公共卫生事件六周年——这一篇章已于2023年5月宣告结束。

他强调，这场大流行给国际社会带来了深刻启示：全球性威胁必须依靠全球共同应对，团结协作才是最有效的免疫屏障。最值得关注的是，去年会员国通过了《世卫组织大流行协定》，同时修订后的《国际卫生条例》正式生效。世卫组织还通过一系列举措系统提升了全球突发卫生事件的防范与应对能力。

2025年，世卫组织累计在82个国家和地区应对了50起突发卫生事件。谭德塞指出，在所有冲突地区，针对医疗卫生系统的袭击持续发生，这已成为一种令人震惊且非法的“新常态”。

财务与该组织未来展望

谭德塞进一步表示，除促进健康、提供服务和保障健康三大核心工作外，秘书处同时着力推进《第十四个工作总规划》第四、第五项战略重点：通过科技创新、数字技术、数据应用及转型，为全球卫生事业赋能增效。

他指出，世卫组织正通过系列举措不断提升机构运行的责任性、透明度与效能。

谭德塞强调：“尽管挑战严峻，我相信诸位都认同我们的组织始终在履行使命。所有成就的取得，都离不开世卫组织全体同仁——我的同事们——的奉献。”

谈及财务挑战，他指出，去年遭遇的资金削减虽造成冲击，但实属预期之中，组织已为此做好准备。早在八年前启动转型时，世卫组织就已识别出过度依赖少数捐助方的系统性风险，并随之推出一系列针对性措施。

谭德塞特别强调，财务改革的关键举措是2022年经世界卫生大会批准实施的评定会费分阶段提升计划——目标是将评定会费占基础预算的比例从当时的14%逐步提高至50%。与此同时，在会员国支持下，世卫组织还通过成立基金会、启动首轮融资等措施持续拓宽捐助基础。

他指出，基于上述努力，2026-2027双年度基础预算资金目前已落实85%。但他同时警告，由于大多数自愿捐款仍受指定用途限制，应急准备、抗菌药物耐药性、卫生筹资、气候适应力及健康社会决定因素等关键领域持续面临资金缺口。

谭德塞坦言，虽然85%的筹资率已属不易，但在当前严峻的筹款环境下，剩余15%资金的筹措将极难筹措。

他表示：“唯有当会员国共同确立明确的战略重点，并提供相应的资源保障，秘书处才能有效落实这些优先事项。世卫组织属于全体会员国——其发展轨迹由你们的共同愿景描绘，其实际成效由你们的集体行动铸就。”