比利时记者获颁“哈萨克斯坦旅游大使”称号

在哈萨克斯坦驻比利时大使馆举行的仪式上，大使罗曼·瓦西连科代表Kazakh Tourism公司将该荣誉授予德丽娅·索伊萨尔，以表彰她在国际媒体领域的积极努力与贡献。作为一名资深记者，她通过与多家国际媒体合作，持续向欧洲读者介绍哈萨克斯坦的文化与旅游魅力。

“哈萨克斯坦以其自然风光、热情好客的人民以及不断发展的活力给我留下了深刻印象。我希望让更多欧洲人了解这片美丽的土地。”——德丽娅·索伊萨尔在仪式上表示。

据悉，Kazakh Tourism公司自2018年起实施“哈萨克斯坦旅游大使”计划，旨在提升哈萨克斯坦作为国际旅游目的地的吸引力。该项目邀请来自旅游业、文化、教育以及媒体和数字领域的知名人士担任旅游推广大使。

此前，歌手迪玛希·库达依别尔艮、日本博主Yuji Natsuma以及中国网红Taotao均被授予“哈萨克斯坦旅游大使”荣誉称号。

【编译：达娜】