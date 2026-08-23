比利时记者：库鲁尔泰选举是中亚地区发展的重要里程碑

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦首届库鲁尔泰议会选举正在国际观察员的监督下进行。第二次参与哈萨克斯坦选举进程观察的EU Reflect记者德里娅·索伊萨尔（Derya Soysal）在接受哈萨克国际通讯社独家采访时表示，此次选举不仅对哈萨克斯坦具有重要意义，也是整个中亚地区民主化进程中的一个重要阶段。

索伊萨尔表示，这是她继此前参与哈萨克斯坦全民公投观察后，再次来到阿斯塔纳参与选举观察。

“我非常高兴来到哈萨克斯坦首都阿斯塔纳。作为一名记者，能够再次参与选举观察，对我而言是一份莫大的荣幸。我第一次来到这里是在全民公投期间，而现在，我正在参与新一院制议会的选举观察。”她说。

索伊萨尔特别提到了哈萨克斯坦最高代表机构的新名称——“库鲁尔泰”。

“现在，我们不再称其为‘议会’，而是称为‘库鲁尔泰’。这是一个古老的突厥语名称，也是哈萨克民族自身的传统称谓，具有深刻的含义。特别是在哈萨克斯坦庆祝独立35周年之际，这一名称更具意义。它体现了国家的完全独立，以及对自身历史根源的自豪。”她表示。

索伊萨尔同时指出，此次选举的国际观察规模也给她留下深刻印象。据介绍，共有来自42个国家和13个国际组织的777名观察员在哈萨克斯坦开展工作，其中包括来自比利时和瑞士的代表。

“我很自豪看到欧洲观察员来到这里，对选举及其整个进程进行观察。这是一份莫大的荣幸。”她说。

谈及此次政治制度改革时，索伊萨尔认为，库鲁尔泰议会选举不仅是哈萨克斯坦政治发展进程中的重要事件，对整个中亚地区同样具有意义。

“我认为，库鲁尔泰选举不仅对哈萨克斯坦，而且对整个中亚地区的民主化进程而言，都是一个重要阶段。一院制议会能够加快法律通过进程，这对于迅速作出决定并落实具体措施十分重要。未来副总统所发挥的作用也将十分关键。这可能成为地区其他国家以及后苏联国家可以借鉴的一步。”她说。

索伊萨尔还表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）在投票后举行的媒体记者会给她留下了深刻印象。

“投票结束后，我与哈萨克斯坦和韩国记者一起参加了国家元首回答媒体提问的记者会。总统特别强调了对年轻一代的重视。哈萨克斯坦是一个年轻的民主国家，而正是年轻一代将带来新的理念，进一步增强国家实力并巩固国家独立。”她说。

谈及哈萨克斯坦与比利时关系时，索伊萨尔表示，今年对于两国关系发展而言具有特殊意义。

她指出，今年6月，托卡耶夫总统访问布鲁塞尔，与比利时首相、外交大臣以及欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔举行会晤。今年10月，比利时国王菲利普将对哈萨克斯坦进行国事访问。

“这将是菲利普国王作为比利时君主首次对中亚地区进行国事访问，而访问将从哈萨克斯坦这个可靠的地区伙伴开始。”索伊萨尔表示。

据她介绍，目前约有120家比利时企业在哈萨克斯坦开展业务。她认为，菲利普国王此次访问将进一步推动双方合作，不仅涉及经贸领域，还将覆盖学术、智库以及政治和制度合作等多个方向。

“我相信，国王此次访问将进一步加强我们的关系。祝愿哈萨克斯坦与比利时关系不断发展、友谊长存。”索伊萨尔说。

8月23日，哈萨克斯坦举行首届库鲁尔泰议会选举。当天，参加此次选举的7个政党领导人均已完成投票。