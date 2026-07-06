托卡耶夫：阿斯塔纳是主权哈萨克斯坦的心脏

（哈萨克国际通讯社讯）据总统府（阿克奥尔达）新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发表阿斯塔纳日贺词，向全国人民致以节日祝福。

“亲爱的同胞们，祝大家阿斯塔纳日快乐！阿斯塔纳是我们主权国家的心脏，是独立哈萨克斯坦的象征，也是我们民族迈向光明未来、迸发创造活力的源泉。”总统说。

托卡耶夫表示，关系国家命运的重要决策都在首都作出，阿斯塔纳已成为推动国家重大历史变革的重要力量。近年来，首都建成了引入现代化治理体系的“智慧城市”，并不断完善城市基础设施，建设公园、绿地和儿童活动场所，为市民和游客创造更加舒适宜居的环境。

总统指出，在阿斯塔纳日到来前夕，新的《宪法》正式生效，为国家发展史翻开了崭新的一页，具有重要的象征意义。

“事实上，这一历史性事件标志着国家权力体系和社会主要制度现代化改革的正式开启。”托卡耶夫说。

总统表示，宪法性法律《首都地位法》进一步强化了阿斯塔纳作为国家政治、行政、经济和文化中心的地位，凸显了首都在国家发展中的特殊作用。同时，阿斯塔纳的国际影响力也在不断提升，越来越多涉及地区和全球重大议题的重要会议和决策在这里举行，充分体现了首都不断增强的国际地位。

托卡耶夫强调，阿斯塔纳应成为体现负责任公民意识、“法律与秩序”以及“清洁哈萨克斯坦”等理念的新社会风尚典范。

“我相信，我们的首都将在建设公正哈萨克斯坦的进程中继续发挥示范引领作用，不断发展繁荣。”总统说。

最后，托卡耶夫向阿斯塔纳市民致以诚挚祝福，祝愿大家身体健康、事业顺利。