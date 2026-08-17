“SHUBAT FEST-2026”将在阿克套举行 全哈最佳骆驼奶生产商将角逐大奖

（哈萨克国际通讯社讯）“SHUBAT FEST-2026”全国骆驼奶节将于8月29日在阿克套市露天剧场广场举行。活动旨在评选哈萨克斯坦优秀骆驼奶生产商，推广传统饮品舒巴特（发酵骆驼奶），并进一步提升骆驼养殖产品的知名度。

本届活动由曼格斯套州政府主办。该节庆已被列入哈萨克斯坦旅游和体育部批准的2026年全国旅游活动日历，同时也是国家活动日历中的重点项目之一。

活动期间将举行最佳舒巴特生产商评选大赛。此外，还将针对以骆驼奶为原料制作的奶疙瘩、奶油甜品、甜点、冰淇淋以及添加骆驼奶的咖啡和鸡尾酒等产品设置专项奖项。

从事骆驼养殖产品生产的个人、法人以及农业和农场经营主体均可报名参赛。经过选拔后，共有20名参赛者进入决赛。入围者提供的舒巴特样品将送往独立认证实验室，对产品质量和安全指标进行检测。

主竞赛最终成绩由三个部分组成，其中公众投票占20%，独立实验室检测结果占40%，专业评审团评分占40%。评选内容包括产品的理化和微生物指标，以及口感、质地、香气和产品展示等。

主竞赛前三名将分别获得100万、70万和50万坚戈奖金，大奖（Grand Prix）获得者还将获赠一辆汽车。各专项奖项获奖者也将获得相应奖金。

按照活动安排，节庆最终环节还将举行大型音乐会，多位知名流行歌手计划登台演出。现场同时将组织公众投票活动。

主办方预计，本届“SHUBAT FEST-2026”将吸引2万至2.5万名观众参加。

“SHUBAT FEST-2026”旨在进一步将舒巴特打造成为哈萨克斯坦民族特色美食品牌，支持本国骆驼养殖产业发展，同时提升曼格斯套州在美食旅游领域的发展潜力。