政府总理会见俄罗斯SIBUR公司董事会主席

哈通社/努尔苏丹/10月8日 – 政府总理阿斯哈尔·马明与俄罗斯SIBUR公司董事会主席德米特里·科诺夫举行了会晤。

双方就联合实施哈萨克斯坦石化行业重大投资项目——聚丙烯和聚乙烯的生产问题进行了讨论。具体来说，双方计划于2022年年初以阿特劳市综合气化复合体为基础，成立一家年产50万吨聚丙烯的合资企业。与此同时，还将实施一个年产125万吨聚乙烯装置的联合项目。

在第十四届哈萨克斯坦能源欧亚论坛（KAZENERGY XIV）期间，哈萨克斯坦萨姆鲁克-卡泽纳国家基金、哈国家石油天然气公司已经与SIBUR公司签署了基本合作条款协议。

马明与科诺夫还就卡拉恰甘纳克油田联合石化项目的实施、在SIBUR设施内开展哈萨克斯坦专业技术人员培训的前景等问题进行了讨论。

能源部部长马赫祖穆·米尔扎哈利耶夫、萨姆鲁克-卡泽纳董事会主席阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫、石油天然气股份公司（KazMunaiGas）总裁阿利克•阿伊达尔巴耶夫列席会议。

SIBUR是俄罗斯最大的综合石化公司，也是全球石化行业发展最快的公司之一。该公司员工总人数超过1.8万。

【编译：木合塔尔·木拉提】