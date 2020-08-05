政府总理视察SK制药公司仓库

哈通社/努尔苏丹/8月5日--据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明5日对努尔苏丹市SK制药公司（СК-Фармация）仓库进行了视察，并对用于治疗新冠肺炎（COVID-19）药品的储备和保障医疗机构药品供应工作相关情况进行了了解。

视察期间，卫生部长阿列克谢·崔和SK制药公司董事会主席叶斯卡里耶夫就保障药品供应工作做出了工作汇报。SK制药公司向各家医院提供了91种药品，以保障医院的药品需求。上个月，向各州提供了价值约87坚戈的药品。

为保障医院的药品需求，紧急购买了更多药物，扩大了患者可以在门诊免费领取的药物清单。具体来说，药物清单中添加了扑热息痛，布洛芬，利伐沙班等药品。

为应对可能出现的疫情第二波高峰，制药公司正在建立2个月的药物储备，储备药物总价达240亿坚戈。 同时，正在考虑向隔离期间无法自行补充库存的私有药店提供药品问题。SK制药公司负责将所有药品运输至城市和农村地区的各个药店。

同时，政府总理对善公司物流方面实施的相关措施进行了了解：定期航班次数增加了1.7倍，装载时间从2周缩短到了1周，物流配送以Cross Docking 模式进行，仓库一周7天24小时不间断工作。

总理下达工作指示，要求特别监管药品装卸工作，确保秋冬季新冠肺炎药品供应工作，出现药品需求增加的情况下，迅速应对。同时，要求确保补充零售行业紧缺药物相关工作任务的执行。

此外，他还强调指出向国内医疗用品和药品生产商提供支持方面制定系统措施的必要性。

政府副总理耶拉勒·托赫詹诺夫、工业和基础设施发展部部长阿塔姆库洛夫、卫生部长阿列克谢·崔，卫生部副部长皮尤拉别科娃等一同参加视察。

【编译：阿依波塔】