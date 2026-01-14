Skills Enbek平台：2025年逾120万人接受职业培训

据该部统计，平台注册用户总数已超过150万，其中2025年新增注册92.57万人。自平台上线以来，累计约120万人接受培训。

在完成课程的5.66万名失业人员中，约1.69万人为16—35岁青年，主要来自突厥斯坦州（3500人）、库斯坦奈州（2800人）、克孜勒奥尔达州（2500人）、阿拉木图市（2300人）和阿拉木图州（2200人）。

此外，2025年获得证书的失业人员中，女性占比超过56%（约3.2万人）。女性参与度最高的地区包括突厥斯坦州（3500人）、库斯坦奈州（2800人）、克孜勒奥尔达州（2600人）、阿拉木图市和卡拉干达州（各2300人）。

农村居民中，约2.6万人完成培训，主要来自突厥斯坦州（3200人）、克孜勒奥尔达州（2900人）和阿拉木图州（2600人）。

平台上线以来，课程作者已发布超过1000门不同方向课程，其中382门为免费课程。同时，合作方Courstore、Fluent Education和雅安德·哈萨克斯坦提供的课程也纳入平台，学员可继续在这些教育资源上深造。

课程时长从1小时至72小时不等。2025年最受欢迎课程包括“IT与电信”“厨师-甜点师”“你的职业起步：如何使用电子劳动力市场”“人力资源管理”“裁剪与缝纫”。

平台持续增加社会服务及其他方向的免费课程数量。

此前报道指出，Skills Enbek平台旨在提升全民教育水平与职业技能，促进职业发展，并推动“终身学习”理念。该平台参照国际知名在线教育市场模式，提供多方课程资源。

学员可通过https://skills.enbek.kz/直接访问，或在电子劳动力市场（Enbek.kz）的“在线学习”板块进入。

平台允许学员自主选择学习节奏、语言和材料呈现方式，并实时跟踪学习进度。优势包括：扩展搜索功能、清晰课程结构、学习过程监控，以及与课程作者的即时互动。人工智能聊天机器人可快速解答常见问题。

完成课程需通过不低于70%及格线的测试，方可获得技能证书。证书自动关联Enbek.kz个人简历，并在求职过程中向潜在雇主展示已完成课程。

平台对课程作者免费开放，支持哈萨克语、俄语和英语三种语言，提供文本、演示文稿、视频、音频、图表等多种格式，并适配特殊教育需求人群的界面。

在“工人职业年”框架下，平台为中学毕业生及技术与职业教育学院学生推出专题课程：“你的职业起步：如何使用电子劳动力市场”及俄语同名课程。这些课程为年轻人提供实用指导，帮助选择专业、掌握求职与自我呈现技巧，并有效利用电子劳动力市场工具。课程特别强调避免职业起步常见错误。

目前已有52.9万名中学生和大学生完成这些课程，充分证明项目的高需求与重要性。

课程作者可使用便捷的课程构建工具，查看已发布课程的统计数据与效果，支持多种证书设计样式，并通过在线计算器预估教学成本。

自2023年12月起，学员还可通过Enbek移动应用学习，应用可在Google Play和App Store下载。

【编译：木合塔尔·木拉提】