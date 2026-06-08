迪玛希纽约“Stranger”演唱会纪录片预告片今晚发布

迪玛希在个人社交媒体账号发文表示，虽然不少观众已经通过不同渠道观看过这场演唱会，但演出筹备过程中的许多细节、幕后的工作场景以及他一路走来的经历，外界此前并不了解。

—从小到大，总有人告诉我，一名男歌手拥有如此宽广的音域并不常见。随着时间推移，围绕我的各种猜测和说法也越来越多。有人认为我是包装出来的产物，也有人试图寻找所谓隐藏在成功背后的力量。然而事实上，我们所取得的一切，都是靠自己一步一步走出来的，-迪玛希写道。

据歌手介绍，这是他首次允许摄制团队完整记录那些过去只有自己、家人和团队成员才了解的幕后时刻。

这部纪录片不仅展现了演唱会筹备期间的工作过程和舞台背后的生活片段，也记录了他面对重大挑战时的心路历程，以及一些此前从未向公众讲述过的故事。

—这部影片不是为了回应外界的各种神话和猜测，而是希望呈现事情本来的样子。它记录了我人生中最重要的演唱会之一举办前的日日夜夜，也讲述了一个梦想最终成为现实的重要时刻，-他说。

迪玛希表示，该纪录片预告片将于阿斯塔纳时间6月8日18时正式发布。