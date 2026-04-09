“Study in Kazakhstan”高等教育展在哈启动 14城巡回展示国内高校与国际分校

哈萨克斯坦科学和高等教育部新闻处介绍，本次教育展将覆盖哈萨克斯坦全国14座城市，总行程超过6000公里，旨在为广大考生系统展示哈萨克斯坦重点高校以及在哈设立的外国大学分校所提供的教育机会与升学选择。

活动期间，考生及家长可全面了解各高校的教育项目、国家奖学金（公费名额）、录取条件以及学习模式等相关信息，从而更清晰地规划未来的升学方向。

根据安排，本次活动将于4月7日至25日期间，先后在阿斯塔纳、巴甫洛达尔、塞梅、乌斯卡曼、卡斯克连、阿拉木图、塔拉兹、奇姆肯特、突厥斯坦、克孜勒奥尔达、阿克托别、阿特劳、阿克套和扎瑙津等城市举行。

项目首场活动已于4月7日在阿斯塔纳举行。当天，来自全国约50所高等院校参展，吸引了2500多名10至11年级学生到场参与。

在开幕式上，阿斯塔纳市教育局局长哈斯木汗•森哈兹耶夫以及哈萨克斯坦科学和高等教育部长顾问鲁斯兰·叶梅尔巴耶夫分别致辞，强调青年群体接受优质教育的重要性。

此外，主办方还为学生组织了专题认知与升学指导活动。教育与职业规划方面的多个专家围绕专业选择、大学报考及未来职业规划等内容，为考生提供了针对性指导。

活动期间，来自哈萨克斯坦各高校及外国大学分校的代表还向现场考生和家长介绍了各自学校的教育项目特色和招生要求，并就大家关心的报考问题进行了详细解答。

根据官方公布的后续安排，教育展将在4月8日走进巴甫洛达尔，4月9日前往塞梅，4月10日在乌斯卡曼继续举行。随后，活动还将于4月13日在阿拉木图、4月14日在卡斯克连、4月15日在塔拉兹、4月16日在奇姆肯特、4月17日在突厥斯坦、4月18日在克孜勒奥尔达、4月20日在阿克托别、4月22日在阿特劳举行，最终于4月24日至25日在阿克套和扎纳奥津收官。

【编译：达娜】