“Study in Kazakhstan”教育展在阿克托别吸引近3000名学生参与

参展者有机会与哈萨克斯坦主要高校及部分外国高校在哈分校的代表面对面交流，详细了解报考条件、教育项目、2025年全国统一测试（ҰБТ）的特点以及国家奖学金政策等重要信息。

活动期间，学生们还与哈萨克斯坦科学与高等教育部部长顾问鲁斯兰·叶梅尔巴耶夫、该部高等和研究生教育委员会副主席阿克尔克·阿布莱汗，以及MDSG项目西部地区负责人叶尔金·叶塞尔克波夫进行见面交流，听取了他们就职业规划和本次活动重要性的建议。

“Study in Kazakhstan”巡回展会还将分别于阿特劳市（4月7~8日）、阿克套市（4月10~11日）、扎瑙津市（4月11日）举行。

此次展会旨在为即将毕业的中学生提供全面的升学咨询服务，帮助他们科学规划未来的学业方向，同时推动全国范围内教育信息的公平获取与传播。

【编译：木合塔尔·木拉提】