阿什姆巴耶夫：所有国际行动都应符合《联合国宪章》

阿什姆巴耶夫指出，世界与传统宗教领袖大会20多年来为推动全球宗教间对话作出了重要贡献，并逐步发展成为一个汇聚宗教领袖、政治家、国际组织负责人、非政府组织代表和专家学者的独特平台。他强调，这一成就离不开所有参与者的共同努力。

他回顾称，2022年第七届大会充分展示了世界宗教团结的力量，也证明即便在全球冲突和矛盾背景下，公开且建设性的对话依然能够拉近不同文明、民族和宗教之间的距离。他对即将召开的第八届大会寄予厚望，认为其将延续并发展这一宝贵传统。

在发言中，阿什姆巴耶夫特别提到，当前国际关系体系正经历深刻变化，新的挑战不断涌现，旧有矛盾日益尖锐。乌克兰、加沙等地区冲突造成大量人员伤亡，人道主义危机升级，文化遗产遭到破坏，全球安全机制则显得无力。他强调，在这种情况下，通过政治外交和和平手段解决争端至关重要，所有行为都应遵循《联合国宪章》和国际法。

他同时呼吁，为应对全球挑战，必须凝聚一切建设性和有创造力的力量，宗教领袖的团结合作将有助于推动解决全球性问题、终止战争与冲突，并弘扬对话与相互尊重的文化。

阿什姆巴耶夫还指出，在当前复杂的地缘政治和地缘经济环境下，大国间矛盾加剧，而像哈萨克斯坦这样坚持务实和建设性合作的中等国家，其作用愈发重要。他强调，中等国家的努力与宗教领袖的道义力量相结合，将为新的国际维和与人道主义倡议注入动力。

【编译：达娜】