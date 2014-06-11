俄军T-50五代机试飞起火

哈通社阿斯塔纳6月11日电，据俄新网10日报道，俄罗斯强力部门消息人士称，俄罗斯第五代战斗机T-50（PAK FA前线航空兵前景航空系统）周二在着陆时起火，飞机当时在莫斯科州进行飞行测试。

他说："据初步资料显示，T-50的一个发动机出现故障，着陆时电镀略微起火，火苗被迅速扑灭。"

事故状况正在调查中。

苏霍伊公司周二表示，战斗机在莫斯科州的事故不影响建造俄罗斯第五代战斗机T-50（PAK FA前线航空兵前景航空系统）计划的测试日期，飞机本身可以修复。

俄罗斯第五代歼击机又被称为"前线航空兵前景航空系统"，从上世纪90年代开始研制。新的航空系统将具有一系列独特的功能：24小时全天候隐蔽使用，不易发现，并且能够维持长时间超音速飞行。该歼击机还将配置新的机载导航系统与高度自动化防御系统。

2010年1至2月份，Т-50型第五代歼击机在阿穆尔河畔共青城完成了首飞。该歼击机在2011年莫斯科航展上将进行数次示范飞行。2013年莫斯科航展上，3架T-50战机首次进行了集体飞行表演。

按计划，第五代战斗机从2016年开始批量进入军队。