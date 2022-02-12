托卡耶夫总统参观TANEKO石化综合体

哈通社/下卡姆斯克/2月13日 – 正在对俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国进行访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫，11日在鞑靼斯坦共和国总统鲁斯塔姆·明尼哈诺夫的陪同下，对位于该国下卡姆斯克市的TANEKO石油加工和石化产品生产综合体进行了参观。

据了解，该综合体是鞑靼石油公司（Татнефть）最重要的石油加工基地，也是俄罗斯在前苏联解体以后建立的首个石化产品生产基地。

企业建于2005-2010年。这个巨大综合体中 80% 的设备是在俄罗斯制造的。 该项目为俄罗斯的经济注入了新的活力，推动了该国建筑业、设计科学和工程学的发展，并对相关经济部门的就业产生了积极影响。

参观期间，托卡耶夫总统就该综合体的工作情况，以及其生产的各类型产品的具体信息进行了了解。

目前该综合体拥有 28 个生产设施，可生产 30 种不同的产品。其中包括符合欧6标准的AI-92、AI-95、AI-100汽油和柴油、航空煤油、船用燃料、润滑油等。

值得一提的是，哈萨克斯坦与鞑靼石油公司在去年于哈国卡拉干达市萨兰县启动了一个轮胎生产厂的联合项目。此次参观期间，鞑靼石油公司高层就这一项目的情况向托卡耶夫总统做了介绍。

工厂一期规划生产能力将达到每年350万条多用途轮胎，随后将增加到每年900万条。该工厂将提高哈萨克斯坦汽车生产的国产化水平，确保轮胎的进口替代。同时，该厂40%的产品计划用于出口。

托卡耶夫总统强调了在欧亚经济联盟框架下，不断加强哈萨克斯坦和俄罗斯企业之间伙伴关系的重要性。

访问期间总统还会见了在鞑靼石油公司实习的哈萨克斯坦青年技术人员，并勉励他们学成归国。

【编译：木合塔尔·木拉提】