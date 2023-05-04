政府总理会见TAV机场控股总裁 确认进一步加强合作意愿

哈通社/阿斯塔纳/5月4日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于3日会见了土耳其TAV机场控股公司总裁塞尔坎•卡普坦，双方讨论了航空领域合作以及发展哈萨克斯坦物流运输潜力等事宜。

阿里汗·斯马伊洛夫总理表示，土耳其是哈萨克斯坦最主要的经贸投资伙伴之一，这也包括运输部门。政府非常重视提升本国物流运输潜力，目前面临的首要任务之一便是加强哈萨克斯坦作为一个可靠的大陆过境枢纽的作用。

他强调，TAV机场控股公司参与实施阿拉木图国际机场新航站楼建设项目具有重要意义。阿拉木图机场是中亚地区最大的机场之一，新航站楼的建设将大大增加客流量，扩大航线地理范围，并提升机场的舒适度和便利性，使市民和游客能够更好地享受旅行和航空服务。

塞尔坎·卡普坦则介绍了该公司在哈萨克斯坦的经营活动，并表示阿拉木图机场是TAV机场控股公司最重要的项目之一。他表示，该机场位于中亚的中心，对阿拉木图市乃至整个哈萨克斯坦都具有重要作用，因此该公司将尽快发展该项目，希望明年新航站楼就能投入使用。

会见结束时，双方确认了进一步加强有效合作的意愿。

【编译：阿遥】