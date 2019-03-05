哈通社/阿斯塔纳/3月5日 - 歌手迪玛希•库达伊别尔艮的父亲哈纳特•阿伊特巴耶夫向记者讲述了其子被邀请参加美国著名的"The World's Вest"选秀的过程。

"组织这个大型选秀节目的主办方会向世界各地有才华的人士发出邀请。去年，我们收到了主办方的邀请函。经过考虑，加上迪玛希也渴望在美国展示自己的才艺，我们接受了这个邀请。所以说，参加节目的目的始终是一个热爱民族的青年为了向世界展示自己民族的文化。"哈纳特•阿伊特巴耶夫在接受"Qazaqstan"频道《夜间直播室》节目访谈时这样说。



歌手的父亲还谈到了正在拍摄中的、米哈伊尔•古瑟里夫作词的歌曲《疲惫天鹅的爱恋》的MV 相关内容。



"无论是伊戈尔•科尼还是我们，都很满意导演的意图。选择西班牙，是因为目前当地气温在20摄氏度，很温暖。MV是在马拉加拍摄的。那里有一个看起来仿佛火星表面的地区。气候和环境都符合童话般的背景，是导演选择那里的主要原因。"他说。



歌手的父亲强调，从西班牙回来的路上，迪玛希还去乌克兰拍摄了另一个MV。他还谈到了这些MV的首次发布将在何时举行。



"拍好的MV当然不会被搁置。MV会在表达出播放兴趣的哈萨克斯坦和俄罗斯电视频道中播送。此外还会上传到YouTube频道上。只要一切顺利，我们会在正式公布MV前放出预告。"他说。



根据此前的报道，歌手迪玛希以及丹妮莉亚代表哈萨克斯坦参加了在美国举行的《The World's Вest》选秀并大获成功。



【编译：木合塔尔·木拉提】