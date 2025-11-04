稀世珍宝——越南媒体盛赞迪玛希·库达伊别尔艮

越南知名报纸 《西贡解放日报》（Saigon Giai Phong） 在报道中写道：

- “迪玛希·库达伊别尔艮是一位享誉世界的哈萨克斯坦歌手，他拥有跨越六个八度加五个半音的惊人音域。他以从深沉而有力量的男中音（让人联想到俄式浪漫曲的情感）到高亢空灵、似乎超越人类极限的高音而震撼全球观众。 数以百万计的粉丝不仅为他的卓越唱功所倾倒，更被他通过音乐讲述故事、跨越语言与文化界限触动人心的能力所感动。”

Фото: DimashNews

另一家全国性大报 《青年报》（Tuoi Tre） 则称迪玛希为“稀世珍宝”。文章指出：

- “‘珍贵’，因为他才华横溢；‘稀有’，因为他不随波逐流。 在音乐被算法、流量与公式主导的时代，迪玛希选择走自己的路——将古典、流行、民谣与歌剧巧妙融合。他能用超过13种语言演唱，从英语、俄语、法语、中文、阿拉伯语到哈萨克语，每一种语言都是他表达对当地文化与听众尊重的方式。 真正让他与众不同的，是他坚持艺术独立的态度。他拒绝与大型唱片公司签订长期合约，只为保留创作自由。”

Фото: DimashNews

Фото: DimashNews

除了回顾他今年7月在河内 Ho Guom 歌剧院 的首场越南演出外，越南媒体还深入介绍了迪玛希的生平、艺术成就与创作理念，并关注国外音乐评论家的分析文章，展现出对这位哈萨克斯坦歌手持续高涨的兴趣。

据悉，12月6日，迪玛希·库达依别尔根将以“群星交响曲（Symphony of Stars）”成员身份登上越南最大型音乐节 8WONDER Winter 2025 的舞台，届时他将再次以独特嗓音与艺术魅力征服越南观众。

【编译：达娜】