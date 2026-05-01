阿斯塔纳举办体育节 6岁至93岁市民同场参与

在5月1日“哈萨克斯坦人民团结日”之际，并结合“清洁哈萨克斯坦”全国生态行动，阿斯塔纳市举办了一场体育节活动。

当天清晨，众多市民齐聚公园，参加大众跑以及面向儿童和青少年的各类体育比赛。据悉，5公里跑共有超过2000人报名参与。

值得一提的是，本次活动中一位特殊“参赛者”——人形机器人也亮相现场，不仅吸引了大量关注，还与哈萨克斯坦著名运动员伊利亚·伊林一同完成了跑步项目。

Фото: Астана әкімдігі

本次活动由阿斯塔纳市体育局及阿拉木图区政府联合主办。

体育群众活动组织管理处副主任叶尔吉吉特·奥谢尔拜介绍称，本次活动参与者年龄跨度较大：儿童比赛从6岁开始，而北欧式健走项目中，一位93岁的老人专程从阔克舍套前来参赛。此外，现场还有不少家庭组团参与，甚至包括一个拥有9个孩子的家庭。总体来看，大众跑参与人数超过2000人，北欧式健走约200人，儿童比赛参与人数超过250人。

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活动参与者之一别克努尔·坦格尔别尔根表示，自己从事程序员工作，平时久坐电脑前，运动较少，因此非常珍惜此类活动机会。他称此次比赛氛围良好，尽管因伤只完成了2.5公里，但未来希望挑战10公里和半程马拉松。

主办方表示，此类群众性体育活动有助于增强社会凝聚力，未来将继续加大举办力度。

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【编译：达娜】