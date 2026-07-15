体育基础设施持续扩容 农村地区覆盖率突破六成

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦旅游和体育部日前表示，目前全国农村地区体育基础设施覆盖率已达到62.1%。为进一步提升全民健身水平，哈萨克斯坦正持续推进体育场馆建设和体育基础设施完善工作。

旅游和体育部介绍，根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，政府正与地方执行机构协同推进体育基础设施建设，为民众参与体育运动创造更加便利的条件。

数据显示，目前哈萨克斯坦全国共有26518处体育设施投入使用，全国体育基础设施覆盖率达到59.6%，其中农村地区达到62.1%。

截至目前，全国共有30座大型体育场投入使用，另有15座体育场正在建设中。其中，阿拉木图、阿克托别、阿特劳、奇姆肯特市和塞梅市的新体育场建设项目正在推进，预计将于2028年至2029年陆续投入使用。

在体育基础设施建设方面，2024年全国共建成90处体育设施，其中61处位于农村地区；2025年共建成147处体育设施，其中107处位于农村地区。今年，全国计划再建成121处体育设施。

此外，自2026年起，哈萨克斯坦开始实施《2026—2028年体育基础设施发展路线图》。根据规划，全国将实施86个体育基础设施投资项目，其中56个将落户农村地区。

旅游和体育部表示，发展青少年足球和群众足球仍是体育事业发展的重点方向之一。根据总统相关指示，2025年全国共建成520块足球场，其中378块位于农村地区。今年，相关建设工作仍在全国各地持续推进。

旅游和体育部指出，上述项目的实施将进一步改善全民健身条件，为推动群众体育和青少年体育事业发展创造更加良好的基础设施环境。