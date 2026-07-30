萨特帕耶夫切尔西首球引爆社交媒体 哈萨克斯坦球迷获外媒关注

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家队前锋达斯坦·萨特帕耶夫在伦敦切尔西队打入个人首粒进球后，哈萨克斯坦球迷在社交媒体上的活跃表现引起外国博主关注。

据Sports.kz报道，Instagram账号Matchday USA的博主对哈萨克斯坦球迷展现出的支持力度表示惊叹。

该博主表示：“我们似乎在季前备战期间发现了世界上最强大、却鲜为人知的球迷群体之一。不是巴西，不是挪威，也不是阿根廷，而是哈萨克斯坦。”

他在介绍萨特帕耶夫的进球时说，这名17岁球员在门前接球后迅速提速，摆脱两名防守球员，面对西悉尼流浪者门将乔丹·霍姆斯将球送入球门。

博主特别比较了切尔西球员进球视频在社交媒体上的互动数据。他表示，达里奥·埃苏戈进球相关帖文获得约20万个赞，杰米·吉滕斯的进球获得约17.7万个赞，若昂·佩德罗的进球获得16万个赞，而萨特帕耶夫进球相关帖文获得80万个赞，评论数达到20万条。

此后，萨特帕耶夫进球视频的互动数据继续增长。切尔西官方账号发布的相关视频点赞量突破100万，评论超过35万条，其中大部分评论来自哈萨克斯坦用户。外国媒体也注意到这名年轻前锋获得来自哈萨克斯坦球迷的大规模支持。

在对阵西悉尼流浪者的友谊赛中，萨特帕耶夫在第7分钟接瑞安·卡武马-麦奎因传球后破门，为球队首开纪录。切尔西最终以6:4获胜。

这也是17岁的哈萨克斯坦国家队前锋萨特帕耶夫代表伦敦切尔西队打入的首粒进球。