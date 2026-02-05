托卡耶夫总统接受巴基斯坦媒体专访 谈外交、安全与改革

关于哈萨克斯坦与巴基斯坦关系

记者：您如何评价哈萨克斯坦与巴基斯坦的关系，特别是经贸投资合作？您对此有何具体期待？其前景如何？

托卡耶夫：哈萨克斯坦视巴基斯坦为友好国家，也是国际社会中享有崇高威望的战略合作伙伴。自1992年建交以来，两国围绕符合双方共同利益的一系列议题和项目展开了卓有成效的合作。

两国在上海合作组织、伊斯兰合作组织、亚信会议等重要国际组织框架下，建立了紧密且富有成效的协作机制。通过这些平台，我们共同为加强全球和平与稳定以及促进可持续发展作出贡献。

我对巴基斯坦的首次国事访问，将有效拓展双方伙伴关系的边界，开启双边关系史上的新篇章。访问期间签署的60多项政府间协议和商务合同，无疑将为双边合作注入强劲动力。

交通物流、农业、工业与制造业、医疗卫生、教育等领域是我们经济合作的优先方向。我认为，两国企业在成立合资公司、实施高效项目方面潜力巨大，合作空间十分广阔。我们正特别关注扩大双边贸易规模。

记者：请您谈谈巴基斯坦与哈萨克斯坦合作的主要方向？

托卡耶夫：经济合作和区域互联互通在我们的伙伴关系中占据特殊位置。我们希望将良好的政治意愿转化为切实的经济成果。具体而言，我们致力于扩大贸易和投资规模，并加强两国人民之间的联系。

记者：区域联通已成为共同议程的核心话题之一。对哈萨克斯坦而言，这一问题有多重要？

托卡耶夫：事实上，发展跨区域联系是当前议程中最紧迫的问题之一。在此背景下，我们已准备好为建设“哈萨克斯坦—土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦”走廊项目贡献力量。我们认为，该项目在连接各区域、进入南亚市场方面具有重要战略意义。

令人欣慰的是，巴基斯坦在这一战略方向上展现出与我国密切合作的意愿。我们希望相关各方能够积极参与，共同推动交通过境项目的成功实施。

关于特朗普总统的对内政策

记者：当今政治家都在密切关注美国局势。您如何评价美国的现状，特别是特朗普总统的国内政策？

托卡耶夫：特朗普总统是一位极具行动力且富有远见的领导人。他始终将国家民族利益置于首位。这一点可以从美国经济的高指标，以及当前全美范围内正在推进的深度改革中看出，尤其是在社会领域出现的积极变化。

我支持他基于理性的政策取向以及旨在确立法治的举措。在哈萨克斯坦，我们也秉持类似导向，致力于在社会中确立“法律与秩序”原则。唯有如此，我们的国家才能在这个动荡的时代中保持稳固。我认为，国家公民应当严格遵纪守法，并遵守执法机构的合法要求。

关于《亚伯拉罕协议》

记者：哈萨克斯坦为何加入《亚伯拉罕协议》？

托卡耶夫：哈萨克斯坦始终坚定奉行和平、稳定和国际对话的原则。这一立场在未来也不会改变。

由特朗普总统倡议推动的《亚伯拉罕协议》，本质上是一项面向未来的倡议。通过加入该协议，我们再次确认了对外交手段的信任，因为这是调节矛盾、在地区及全球层面建立长期稳定的理性工具。

哈萨克斯坦同以色列保持着良好关系，同时也支持巴勒斯坦人民。我们始终支持基于“两国方案”的和平共处解决路径。

从国家利益出发，加入《亚伯拉罕协议》为我国吸引投资和先进技术、获得其他显著经济利益奠定了坚实基础。我希望哈萨克斯坦的加入能够拉近阿拉伯和犹太两大民族之间的距离，并促进更广泛的穆斯林与犹太对话。

关于建立“和平委员会”

记者：您与夏巴兹·谢里夫总理在达沃斯签署了关于建立特朗普总统提议的“和平委员会”的协议。有人认为这是在试图建立联合国的替代机构。您如何看待这一评价？

托卡耶夫：“和平委员会”是一项旨在取得快速、有效成果而提出的及时且重要的倡议。特朗普总统本人在签署章程的仪式上已明确表示，该委员会的目的不是取代联合国，而是为其提供补充支持。遗憾的是，联合国目前正面临制度性挑战。

特别值得强调的是，这一倡议有助于落实联合国安理会第2803号决议。该决议明确指出，和平应建立在国际合法性以及高效领导力的基础之上。我相信，和平委员会将为解决冲突提供灵活且务实的机制，为加强世界和平与稳定作出重要贡献。

关于加沙地带和平计划

记者：您相信在加沙地带建立长期和平的计划吗？

托卡耶夫：由特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳提出的计划是经过深思熟虑的。在我看来，尽管这是一项极具雄心的倡议，但完全具备可操作性。该计划的某些方面类似于一个为和平与繁荣奠定基础的发展项目。

然而，如果缺乏为两个民族建立两个国家的政治意志，任何计划都难以彻底实现。只有这样的解决方案，才能促使停止持续的流血冲突，回归正常生活。

关于俄乌冲突

记者：俄罗斯与乌克兰之间的战争已持续很久。您是否视自己为调解人？

托卡耶夫：的确，局势极其复杂。我们理解，这里的核心问题在于领土争端。哈萨克斯坦认为，冲突只能通过政治和外交手段解决。在当前条件下，实现和平的唯一途径是促使冲突各方回到谈判桌前。对此，我们深信不疑。哈萨克斯坦并不追求扮演调解人角色，但已准备好为谈判提供中立平台，并提供必要协助。

关于格陵兰岛的未来

记者：作为资深外交官，您认为格陵兰岛领土是否可能发生军事占领？在您看来，哪种情景最接近现实？

托卡耶夫：我会从另一个角度看待这一问题。在国际实践中，国家之间就特定领土或战略目标达成租赁协议的案例并不罕见。通常，这类安排是基于共同利益和互惠目标而形成的。

简而言之，任何相关决定都应在国际法框架内作出，包括严格遵守《联合国宪章》中关于尊重国家主权的原则。例如，美国与丹麦可以就租赁格陵兰岛120年达成协议。在这种情况下，格陵兰岛在法律上仍属于丹麦，其主权权利不会受到侵犯，而实际安排则可符合双方的战略利益。

我希望各方以对话和高度负责任的政策为指引，不偏离国际法轨道，最终达成务实且对各方均有利的协议。

关于哈萨克斯坦的宪法改革

问：当前哈萨克斯坦正在热烈讨论宪法修正案。这些变化的内涵是什么？

托卡耶夫：国家历史上最显著的政治转型进程正在推进。这些变化旨在确保社会能够更加公平地分享发展成果。我们为巩固国家根基所作的一切努力，都是为了实现国家现代化，真正为建设“公正的哈萨克斯坦”奠定基础。

哈萨克斯坦已放弃“超级总统制”模式，转向拥有高效制衡机制的总统制共和国。这一模式以“强有力的总统—有影响力的议会—负责任的政府”为核心理念。

我们正步入政治现代化的全新阶段。宪法改革框架内最重要的变化包括：转向一院制议会（库鲁尔泰）、成立人民理事会以及设立副总统职位。人权与自由被确立为国家的核心优先事项，而团结统一、民族间和宗教间和谐等价值观，仍将是国家主权稳固不移的基石。

关于国家发展的主要方向

问：当前哈萨克斯坦战略发展的矢量是什么？

托卡耶夫：我们的目标是建设公正、安全、洁净且领先的哈萨克斯坦。在这一进程中，“法律与秩序”原则被置于首位，而哈萨克斯坦人民的团结被视为最神圣的价值。

目前，哈萨克斯坦是中亚最大的经济体。去年经济保持高增长，国内生产总值突破3000亿美元，人均GDP也达到了历史新高。

我们的投资政策导向是构建稳定、透明且易于理解的营商环境。同时，我们正致力于在未来几年内将哈萨克斯坦转变为全面数字化国家，人工智能及其他前沿技术正被积极引入。

我们希望将哈萨克斯坦打造为欧亚地区的核心转运枢纽。此外，国家能源领域的全面升级已正式启动，并正与外国投资者共同实施一系列大型项目。

所有这些举措清晰展现了我们所选择的发展道路。我们的目标是建立一个多元化、技术领先、能够抵御全球竞争的经济体系，并持续提高人民的生活质量。

