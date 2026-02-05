哈总统广播电视综合体拓展南亚布局 与巴基斯坦联合通讯社签署协议

哈萨克斯坦总统广播电视综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃与巴基斯坦联合通讯社社长穆罕默德·阿西姆代表双方在文件上签字。

根据协议，双方将在信息交换、重大社会政治事件的联合报道以及新闻内容生产领域的专业经验交流等方面开展深入合作。

与巴基斯坦联合通讯社建立合作关系，将为哈萨克斯坦总统广播电视综合体打开拥有超过2.5亿人口、在南亚地区受众规模位居第二的巴基斯坦媒体市场。

目前，哈萨克斯坦总统广播电视综合体正系统性推进其在国际信息空间的布局，不断拓展与总人口超过20亿的该地区国家媒体之间的专业联系。

哈萨克斯坦总统广播电视综合体是哈萨克斯坦规模最大的综合性媒体集团，旗下拥有Jibek Joly国家电视台和广播电台，以及Silk Way、Silk Way Cinema、Silk Way Prime等国际电视频道，同时还包括哈萨克国际通讯社和纪录片中心。

巴基斯坦联合通讯社是巴基斯坦国家通讯社，成立于1947年。该机构以英语、阿拉伯语、乌尔都语以及辛德语、普什图语、俾路支语等多种地区语言发布新闻，并与全球40多家主要外国通讯社建立了合作关系。

【编译：阿遥】