阿富汗极端天气造成17人死亡

阿富汗灾害管理部门发言人优素福·哈马德(Yousuf Hammad)在一份声明中表示，随着该局工作人员对受灾地区进行调查，伤亡人数可能还会上升。该国34个省中有13个省受到影响，主要集中在西部、中部和西北部地区。

哈马德说，恶劣天气还导致147所房屋完全或部分损毁，冲毁了约80公里的道路，并破坏了农田、灌溉渠道和企业。总共有530个家庭受到影响。

当局预计，周一东部和中部地区也将出现强降雨，哈马德警告这些地区可能发生洪水。灾害管理当局提醒居民避开河岸和易发洪水的区域，并要求当地官员待命提供援助。

今年早些时候，该国强降雪和山洪也已造成数十人死亡。

阿富汗极易受极端天气事件影响，降雪和暴雨引发的山洪经常一次造成数十人甚至数百人死亡。2024年春季的山洪就导致超过300人丧生。

数十年的冲突，加上基础设施薄弱、经济困难、森林砍伐以及气候变化加剧的影响，使得此类灾害的破坏力进一步放大，尤其是在偏远地区，那里的许多房屋用泥土建造，对突发洪水或强降雪的防护能力很弱。