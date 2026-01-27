航天委员会宣布2026年为“拜科努尔旅游年”

目前，拜科努尔正着手建设首个游客中心。该中心选址于拜科努尔市入口处的托热塔姆镇。建成后，游客、学生以及外国代表团可通过“一站式”服务模式，便捷办理航天设施准入许可，并在此咨询旅游线路、导览服务、考察安排及出行安全等相关事宜。

青少年航天旅游是此次规划的重点方向之一。为培养新一代工程师和科学家，拜科努尔将开设航天主题夏令营。孩子们将在航天器内部学习火箭建模、航天发展史以及基础工程技术。此外，官方还推出“周末游”产品，力求让前往航天场的旅行像前往哈萨克斯坦其他旅游城市一样便捷。

与此同时，哈萨克斯坦太空旅行国有公司推出的全新旅游计划，将简化进入拜科努尔航天场的审批流程，并在长远目标上降低参观航天综合体的整体成本。

—拜科努尔正作为科学、历史与未来交汇之地向公众逐步开放。它是留给哈萨克斯坦的宝贵遗产，我们的任务是为后代妥善保存这一遗产，并持续推动其发展，-航空航天委员会表示。

据悉，为纪念人类首次进入太空65周年，拜科努尔加加林发射台计划设立一座博物馆。同时，“巴伊铁列克”项目框架下的“联盟-5”（又称“猎隼”）运载火箭历史性发射，已定于2026年3月底进行，目前相关参观申请的受理工作已正式启动。

【编译：阿遥】