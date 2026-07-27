首位哈萨克航天员、航空兵少将托赫塔尔·奥巴克罗夫迎来80岁生日

从试飞员到航天员，从保卫祖国领空到参与哈萨克斯坦航天事业奠基，奥巴克罗夫将毕生奉献给航空事业、国防建设和国家航天发展。他的人生历程不仅见证了哈萨克斯坦航空航天事业的发展，也成为专业精神、坚韧意志和忠诚报国的典范。

从热爱飞行的少年到优秀军用飞行员

托赫塔尔·翁哈尔拜吾勒·奥巴克罗夫于1946年7月27日出生于卡拉干达州比林希迈村。少年时期，他便对航空产生浓厚兴趣，在学生时代加入航空俱乐部，并完成了人生中的首次跳伞。

中学毕业后，他考入阿尔马维尔高等军事航空学校，接受系统的军用飞行员培训。毕业后被分配到远东地区空军部队服役，凭借扎实的飞行技术和出色的专业能力，成长为一级军用飞行员。

Фото: Gov.kz

成为苏联最优秀的试飞员之一

为了不断提升专业水平，托赫塔尔·翁哈尔拜吾勒·奥巴克罗夫立志成为试飞员，并为此克服了重重困难。

1975年，他正式进入试飞员队伍；1976年开始在莫斯科A. 米高扬实验设计局工作。在这一时期，他先后完成了50余种新型军用飞机的试飞任务，为提高航空装备的可靠性和作战性能作出了重要贡献。

凭借在高风险、高难度飞行试验中的卓越表现，他的专业能力获得了国际航空界的广泛认可。

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创造航空史上的多个“第一”

1988年，托赫塔尔·翁哈尔拜吾勒·奥巴克罗夫成功完成苏联历史上首次在空中两次加油后飞抵北极的飞行任务，并因此荣获“苏联英雄”称号。

1989年，他又创造了一项载入航空史的重要纪录——驾驶“米格-29K”舰载战斗机成功降落在航空巡洋舰甲板上，并首次实现从同一艘舰艇滑跃起飞。

这一世界首创使他的名字被载入《吉尼斯世界纪录》。

圆了哈萨克民族的“太空梦”

1991年10月2日，托赫塔尔·翁哈尔拜吾勒·奥巴克罗夫乘坐“联盟TM-13”号飞船进入太空，实现了哈萨克民族几个世纪以来的航天梦想。

在“和平”号轨道空间站期间，他共停留7天22小时13分钟，圆满完成既定科研任务。

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飞行期间，科研团队围绕生态、医学、生物学和材料科学等领域开展了多项实验。其中，关于咸海生态状况的研究成果获得国际科学界高度评价。

值得一提的是，在飞船自发射台发射升空的瞬间，托赫塔尔用哈萨克语高呼“我的人民啊，我愿意为你赴汤蹈火！”。这声呐喊，成为了全体哈萨克斯坦人民永世铭记的历史时刻。

为独立后的哈萨克斯坦航天事业奠基

哈萨克斯坦独立后，托赫塔尔·翁哈尔拜吾勒·奥巴克罗夫担任哈萨克斯坦共和国总统航天事务顾问，积极参与国家航天事业的创建工作。

1992年至1993年，他出任哈萨克斯坦共和国国防部副部长，为新成立的国家武装力量建立法律和组织体系作出了重要贡献。

此后，他还多次当选哈萨克斯坦议会马吉利斯议员，积极参与国家社会政治生活。

继续投身爱国主义教育事业

如今，虽然托赫塔尔·翁哈尔拜吾勒·奥巴克罗夫已经退休，但他依然积极参与社会公益活动，长期致力于培养青年一代的爱国主义精神，提升军人职业荣誉感，弘扬民族价值观。

他曾荣获“苏联英雄”“人民英雄”称号，并获得“祖国”勋章等多项国家级和国际级荣誉。

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为庆祝托赫塔尔·翁哈尔拜吾勒·奥巴克罗夫80岁生日，卡尔卡拉雷地区将于8月1日举行大型纪念活动。庆典将在位于卡尔卡拉雷国家公园内的“Qarqaraly GO”民族文化营地举行，赛马比赛则将在扎纳涅吉兹村的赛马场进行。

活动期间将举办纪念航天员的文艺演出，并组织赛马等多项哈萨克民族传统体育赛事。各项比赛优胜者将获得汽车及现金奖励。

托赫塔尔·翁哈尔拜吾勒·奥巴克罗夫的人生，是忠诚报国、追求卓越、勇于担当和坚韧奋斗的真实写照。他的名字不仅铭刻在哈萨克斯坦航空与航天事业的发展史上，也永远镌刻在哈萨克斯坦武装力量建设的历史丰碑之中。