哈俄联合航天项目进入收官阶段 游隼火箭首飞在即

为确保火箭所有系统及发射场设施的可靠性，专家团队正执行一项大规模的测试计划。由于“联盟-5/游隼”火箭研发及发射场配套设施建设采用了诸多此前从未应用过的新型工程技术方案，此次全面检测显得尤为重要。通过附加测试，将验证所有系统在常态及应急模式下的运行稳定性，为飞行试验做好充分准备，并为首次发射的圆满成功创造最佳条件。

“巴伊铁列克”是哈萨克斯坦国家航天公司与俄罗斯国家航天集团共同建立的战略合作平台。目前，大部分发射准备工作已经就绪。

Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

巴伊铁列克联合公司董事会主席阿伊登•阿伊姆别托夫，火箭的运行涉及40多个技术系统，目前正进行单机及联合调试。在火箭运抵总装测试厂房后，我们将进行系统对接，重点检验各部分之间的协同兼容性。

项目合作伙伴近期决定对首飞时间表进行调整。双方强调，此举纯属技术考量，旨在确保项目的长期可靠性、安全性及未来的成功运营。目前，所有工作正严格按照技术规程和质量标准有序推进。

Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

— “联盟-5/游隼”火箭在拜科努尔航天场的总装工作已圆满完成，地面基础设施也已准备就绪。我们与合作伙伴共同决定对船载系统和地面设备进行额外检查，这是为了收集更多统计数据，确保首飞万无一失。我们的核心目标是确保从‘巴伊铁列克’综合体进行的首次试验发射取得圆满成功。-俄罗斯国家航天集团负责火箭项目的人员指出。

目前，一支由资深航天技术专家组成的团队正奋战在发射准备一线。所有参与人员均已接受新设备操作培训及实操演练，发射场维护团队已整装待发。待总装厂房的自主测试结束后，火箭将被安置在运输安装车上移往发射台进行垂直安装。届时，在完成最终检查后，官方将正式敲定并公布首飞日期。

Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

“巴伊铁列克”联合公司成立于2005年，是哈俄两国为在拜科努尔航天场建设“巴伊铁列克”航天火箭综合体而设立的。其主要职能是开发、建设及运营用于发射新一代运载火箭的地面基础设施。

Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

“联盟-5/游隼”火箭由萨马拉“进步”航天中心研发，主要用于将各类自动航天器精准送入不同近地轨道。作为一款串联式两级运载火箭，它在采用成熟可靠技术的同时，使用了环保型推进剂，具备极高的生态安全性。该火箭的核心优势在于发射成本低且运载精度高，其发射场高度自动化的作业模式将大幅缩短火箭在发射台的准备时间，提升发射频率。

【编译：阿遥】