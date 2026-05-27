今天哈萨克斯坦民众迎来重要节日--古尔邦节

宰牲规定

按照伊斯兰教法，符合以下条件的穆斯林有义务进行宰牲：

成年且精神正常；

财力允许，拥有超出基本生活所需的财富；

非旅行状态下。

若一家由一人养家，该成员的宰牲行为可代表全家。每次宰牲须满足以下三个基本条件：

动物必须健康； 宰杀必须在古尔邦节期间进行； 行为者需有明确的宗教意图（ниет）。

值得注意的是，一头牛或骆驼最多可由七人联合献祭，但所有人须有一致的宗教意图。若动物因意外受伤或遗失，贫困者可免除责任。

可宰牲动物与条件

允许作为祭品的动物包括绵羊、山羊、牛、骆驼，要求如下：

绵羊和山羊须年满1岁（外形接近1岁的6个月大绵羊亦可）；

牛须满2岁；

骆驼须满5岁。

动物应无疾病、无重大缺陷。失明、瘸腿、严重消瘦或缺耳、缺角、断尾等情况均不符合条件。若屠宰过程中意外导致轻微损伤，则不影响献祭效力。

肉品分配与社会责任

古尔邦节宰牲不仅是宗教行为，更体现了慈悲与社会责任。宰杀过程必须符合人道方式，禁止虐待动物。祭品肉一般分为三份：一份自用，一份送亲友，一份赠送贫困者。

此外，当天禁止禁食，鼓励人们多行善举，互相原谅，探望亲属，表达感恩之心，并保持良好心态。节日期间还特别关照儿童，通过赠送礼物、糖果等方式留下温暖回忆。

是否可以以金钱代替宰牲？

在哈萨克斯坦多数穆斯林信奉的哈乃斐学派教义中，单纯捐赠金钱不能替代宰牲行为。若未能按时完成宰牲，信徒可将相应金额捐给贫困者，但这不被视为履行了献牲义务。

宰牲时间与注意事项

古尔邦节的宰牲行为需在节日的前三天内完成（5月27日至29日），并必须在晨祷（Ait-namaz ）之后进行，否则无效。也可代已故亲属进行宰牲，但执行者需先为自己完成宰牲。

启动在线宰牲服务

为方便群众履行宗教义务，穆斯林事务管理局开设了线上宰牲平台 qurban.muftyat.kz，可在线提交宰牲申请并接收照片和视频资料。申请截至5月29日中午12:00，所得祭品肉将统一分发给需要帮助的群体。