哈萨克斯坦计划引入俄罗斯天然气 满足北部地区能源需求

图特克什巴耶夫透露，目前，哈萨克斯坦政府正与俄罗斯天然气工业股份公司就建设新的天然气主管道项目进行谈判。按照设想，新管道将把哈萨克斯坦“萨热阿尔卡”天然气输送系统与俄罗斯伊希姆市附近的天然气管网连接起来。

—这一举措将有助于实现天然气供应渠道多元化，并确保包括彼得罗巴甫尔、科克舍套以及首都阿斯塔纳在内的北部地区获得稳定可靠的天然气供应，-图特克什巴耶夫表示。

据他介绍，去年10月在圣彼得堡举行的国际天然气论坛期间，哈萨克斯坦政府已与俄罗斯天然气工业股份公司签署相关谅解备忘录。

—该备忘录明确了双方合作建设俄罗斯至哈萨克斯坦天然气主管道的意向。根据初步规划，自2030年起，俄罗斯每年将向哈萨克斯坦北部地区及阿斯塔纳供应最多63亿立方米天然气，以满足当地不断增长的用气需求，-他补充说。

据悉，该项目规划建设的天然气主管道全长约540公里。

图特克什巴耶夫指出，目前双方仍在就项目具体细节继续磋商。

—待双方达成最终协议，并完成北部地区气化项目工程设计文件编制后，我们将进一步明确天然气供应条件以及主管道的最终线路走向，-他说。

值得一提的是，为保障阿拉木图州和杰特苏州天然气稳定充足供应，能源部计划启动“阿拉木图—塔勒德库尔干”天然气管道复线工程建设。