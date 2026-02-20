哈萨克斯坦天然气化水平稳步提升 覆盖率将达64.3%

2025年，全国共有94个乡村实现通气，惠及35.4万名居民。

今年，政府计划实施40个天然气化项目。项目完成后，共有3.2万余名居民将接入天然气。上述工程将覆盖阿克托别州、西哈州、江布尔州、卡拉干达州、库斯塔奈州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、突厥斯坦州、乌勒套州和杰特苏州。

首都阿斯塔纳的天然气化进程尤为引人关注。今年，随着舒巴尔、乌尔克尔、翁德里斯、普里戈罗德内及Garden Village等居住区陆续接入天然气，首都城区天然气化工作将基本完成。此外，2026年至2027年期间，天然气管网还将延伸至克孜勒苏阿特、卡拉扎尔及泰托别等定居点，预计将再惠及2.6万名居民。

为保障商品气稳定供应，哈萨克斯坦正在加快推进贝纽-博佐伊-奇姆肯特大型天然气管道二线项目第一阶段建设。预计到今年年底，年输气能力达100亿立方米的管线部分将完成铺设。第二阶段计划建设压气站，届时该管道年输气能力将进一步提升至150亿立方米。

【编译：阿遥】