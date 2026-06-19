哈萨克斯坦天然气普及率超过64%

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部副部长凯尔汗·图特克什巴耶夫（Қайырхан Тұтқышбаев）日前在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上表示，截至2026年1月1日，哈萨克斯坦天然气普及率已达到64.2%，全国已有1310万人用上天然气。

图特克什巴耶夫表示，目前哈萨克斯坦总人口约为2050万，其中1310万人已接入天然气供应系统。

他说：“截至2025年底，全国共有94个居民点接入天然气网络，惠及35.4万余人。同期，新建天然气管道超过2000公里，82个天然气供应项目建成投运。截至2026年1月1日，全国天然气普及率达到64.2%。”

他还介绍，目前天然气普及率最高的地区主要集中在哈萨克斯坦西部地区、江布尔州，以及阿拉木图市和奇姆肯特市，上述地区天然气普及率均超过90%。

此外，阿拉木图州、克孜勒奥尔达州、突厥斯坦州、库斯塔奈州和热特苏州的天然气普及率介于60%至90%之间。

与此同时，卡拉干达州、阿克莫拉州和乌勒套州的天然气普及率仍低于60%。

根据能源部规划，2026年，哈萨克斯坦将利用国家预算拨付的273亿坚戈资金，继续推进天然气输送系统建设，力争将全国天然气普及率提升至64.3%，届时将新增约3.2万人获得天然气供应服务。

哈能源部表示，阿斯塔纳市天然气化工程预计将于今年全面完成。