“阿拉木图—塔勒德库尔干”天然气管道复线项目进入国家鉴定阶段

图特克什巴耶夫指出，该项目是推动相关地区经济高质量发展的重要基础设施项目之一。

—为进一步提升阿拉木图州和杰特苏州的天然气供应能力，支持两地经济社会发展，“阿拉木图—塔勒德库尔干”天然气管道复线建设项目具有重要意义。目前，该项目正处于国家鉴定阶段。待获得鉴定结论后，将着手解决项目融资问题，-图特克什巴耶夫说。

此外，他表示，为让更多民众享受到天然气供应带来的便利，能源部正在对国内多个地区的气化潜力开展研究。

—除上述项目外，能源部还正积极推进国家北部和东部地区的气化工作，其中包括北哈萨克斯坦州、巴甫洛达尔州、阿拜州以及东哈萨克斯坦州，-图特克什巴耶夫表示。

根据能源部提供的数据，上述地区气化项目的实施，将进一步提高全国天然气普及率，扩大天然气供应覆盖范围。

据此前报道，截至2026年1月1日，我国天然气普及率已达到64.2%，全国已有1310万人用上天然气。