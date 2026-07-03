乌兹别克斯坦天然气、煤炭和石油产量下降 “绿色”能源发电量增长24.3%

（哈萨克国际通讯社讯）乌兹别克斯坦国家统计委员会和能源部公布的最新数据显示，今年前五个月，该国天然气、煤炭和石油产量均出现下降，但太阳能和风能发电保持快速增长态势。

数据显示，今年1月至5月，乌兹别克斯坦共生产天然气158亿立方米，同比下降14%。

同期，全国煤炭产量为160万吨，同比下降32.5%。其中，仅5月份煤炭产量就减少了30万吨。

与此同时，石油产量也呈下降趋势。前五个月，乌兹别克斯坦原油产量为26.19万吨，同比下降3.3%。

值得注意的是，乌兹别克斯坦天然气产量已连续第三年下降。此前，该国去年还将俄罗斯天然气进口量提高了15%。

与传统能源产量下滑形成鲜明对比的是，乌兹别克斯坦“绿色”能源发展势头强劲。

乌兹别克斯坦能源部数据显示，今年以来，该国太阳能和风力发电站累计发电量已达到60亿千瓦时。其中，太阳能发电量为38亿千瓦时，风力发电量为22亿千瓦时。

与2025年同期相比，太阳能和风力发电量增长24.3%。得益于可再生能源发电规模扩大，今年以来乌兹别克斯坦已节约天然气16亿立方米。

根据此前公布的规划，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和阿塞拜疆计划于2030年开始向欧洲出口“绿色”能源。此外，乌兹别克斯坦还计划于今年将水电站发电能力提升15%。