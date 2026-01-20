哈萨克斯坦天然石材产量同比增长30%

业内认为，增长的核心动力来自国家实施的系统性监管与市场保护政策。这些措施既支持本土生产商发展，也有效遏制了不合格产品流通。尤其是在2025年，哈方对来自第三国的部分石材产品实施为期三个月的临时进口禁令，促使市场需求明显向国内企业回流。

在行业标准建设方面，经贸易和一体化部技术调节与计量委员会批准的《天然石材制品：通用技术条件》国家标准，为行业发展奠定了制度基础。该标准明确了天然石材制品在质量和安全方面的统一要求，成为技术监管的重要依据。

随着2023年6月《建筑与构筑物、建筑材料及制品安全》技术法规的通过，监管要求进一步提高。根据该法规，所有天然石材制品必须通过强制性认证，并按照国家标准完成检测程序。

2025年，国内市场保护措施继续加码。哈萨克斯坦通过海陆空全渠道，对进口天然石材铺路石、路缘石、铺路板以及部分深加工花岗岩产品实施临时禁令。

在政策执行过程中，相关部门同步引入“神秘顾客”随机抽检机制和快速反应措施，严防不合格产品进入市场。同时，《符合性评估规则》完成重要修订：产品归类流程得到简化，电子识别备案制度取代传统“拒绝函”，符合性证书所需信息也进一步细化和扩充。

值得注意的是，哈萨克斯坦石材加工业正处于快速成长期，是资源禀赋突出、出口潜力明显的产业之一。独立以来，哈方持续引入先进设备，逐步建立起涵盖花岗岩、大理石、石灰华等多品类的现代化生产体系，大量投资正投向矿区开发和工厂升级。

国家计划与改革委员会战略规划和改革厅统计局数据显示，目前国产天然石材铺路石和路缘石（不含板岩）已可满足国内91%的市场需求。在“Damu”发展基金支持下，一座大型结晶大理石生产工厂正在建设中。

目前，哈萨克斯坦生产的各类饰面石材已全面符合国内和出口市场标准，广泛应用于多项重大基础设施和地标性工程，并在周边国家市场保持稳定需求。

相关政府部门表示，随着本土产能持续扩张，石材加工业有望成为新的增长点。哈萨克斯坦计划借鉴土耳其、中国和伊朗等国的成功经验，逐步打造具有国际竞争力的石材产业集群。

