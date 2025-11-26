天然气、投资、物流——阿斯塔纳与阿什哈巴德开启历史性合作新阶段

贸易额目标直指10亿美元

近年来，哈萨克斯坦与土库曼斯坦政治对话达到新高度。过去一年，两国元首会晤超过六次，此次已是年内第三次正式会晤。这种高频互动，彰显双方对系统性合作的坚定决心。专家指出，中亚地区整体一体化进程正在加速，而土库曼斯坦凭借巨大能源潜力与独特区位，正成为连接各方的战略枢纽。

会谈中，托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦始终视土库曼斯坦为战略伙伴与兄弟国家。

“我们两国被千年友谊、共同历史、相同语言与文化紧紧连在一起。双边贸易、经济合作各领域以及文化人文联系正呈现强劲发展势头。我们完全有理由对合作的广度与质量感到满意。这种合作已具备战略属性，但仍有巨大潜力可挖。”托卡耶夫总统说。

别尔德穆哈梅多夫总统对哈方盛情款待表示感谢，并转达土库曼民族领袖库尔班古利·别尔德穆哈梅多夫的亲切问候。

“今天，土库曼斯坦与哈萨克斯坦的关系在友好、兄弟与睦邻原则基础上稳步前行，涵盖政治外交、贸易经济以及文化人文等广泛领域。”别尔德穆哈梅多夫总统说。

Фото: Акорда

会谈聚焦能源、产业协作、农业、信息技术、教育、医疗等领域联合项目。会谈结束时，两国元首签署《联合声明》。

数据显示，过去两年双边贸易额已突破5亿美元。双方明确提出，下一阶段目标是将贸易额提升至10亿美元。目前，哈境内约140家土库曼资本企业蓬勃发展，哈方对土累计投资超过1.2亿美元。

过境与能源合作全面提速

哈萨克斯坦与土库曼斯坦地处欧亚交通与能源动脉交汇处，拥有丰富的石油、天然气、铀等战略资源。土库曼斯坦的永久中立政策与哈萨克斯坦的多向量外交，为双方建立高度互信与共同倡议奠定了坚实基础。

两国正携手打造连接南北、贯通东西的物流与能源枢纽。多式联运走廊建设、港口数字化、里海沿岸转运中心发展，使两国成为地区一体化领跑者。

托卡耶夫总统在会谈中指出，“哈萨克斯坦—土库曼斯坦—伊朗”铁路是“南北运输走廊”关键一环。今年前10个月，该线路货运量已达150万吨，同比增长14%。双方正优化关税、简化通关手续、升级边境基础设施，并就逐步协调土库曼巴什—加拉博加兹—哈萨克斯坦边境公路达成共识。同时，里海阿克套、库雷克与土库曼巴什三大港口将全面提升集装箱运输能力。

Фото: Midjourney

会谈还讨论了经阿富汗通往南亚的铁路建设前景。双方确认将继续落实去年签署的天然气领域战略合作协议，深化天然气加工与输送基础设施建设。

别尔德穆哈梅多夫总统表示，能源是双边合作优先方向之一，土方愿在电力与化工领域进一步扩大伙伴关系。他强调，在当前地缘政治与地缘经济形势下，充分利用东西与南北现有过境走廊具有特殊重要性。

政治学家法尔哈德·卡谢诺夫认为，哈土能源与运输合作有望成为构建统一中亚经济空间的基石。

“这一步既符合逻辑，也极具战略意义。土库曼斯坦拥有巨量天然气储备，哈萨克斯坦则在石油生产、运输及能源过境基础设施领域拥有强大实力。两国独特组合，将为整个中亚打开全球市场新通道。”卡谢诺夫说。

签署11份政府间及部门间协议

两国在全球事务中拥有相似立场。1995年，土库曼斯坦永久中立地位获联合国大会决议承认，成为其外交基石。托卡耶夫总统指出，阿斯塔纳与阿什哈巴德在众多地区与国际议题上观点高度一致。在全球动荡加剧背景下，这种合作模式已成为两国强化战略伙伴关系的独特优势。

托卡耶夫总统特别授予别尔德穆哈梅多夫总统哈萨克斯坦最高勋章——“金鹰”勋章，以表彰其对巩固两国兄弟友谊与战略伙伴关系的卓越贡献。

双方强调需全面拓展文化合作，持续举办文化日、巡演及其他联合活动，并进一步加强科学教育与青年交流。

Photo credit: Akorda

访问期间，共签署11份政府间及部门间协议，其中包括哈萨克斯坦总统电视广播综合体与土库曼斯坦国家电视、广播和电影委员会在信息领域合作协议，为开展联合科研与媒体空间发展开辟新空间。

至此，哈萨克斯坦与土库曼斯坦以互信、务实与共同文化价值为根基，将地缘优势与丰富资源转化为实实在在的项目，为地区在世界舞台的地位提升和子孙后代的可持续发展注入强劲动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】